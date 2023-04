“Febbre per l’ultima novità di Lidl: in vendita un proiettore ad un prezzo stracciato e la gente impazzisce”

“Febbre per l’ultima novità di Lidl: in vendita un proiettore ad un...

I proiettori stanno tornando alla ribalta, e non è da meno: se decenni fa spopolavano sia nelle case che nei cinema all’aperto, ora lo fanno ancora di più, e sono ancora più innovativi di prima. Oggi vi presentiamo il proiettore di Lidl che sta spopolando in vendite per le sue prestazioni sconvolgenti e uno sconto così incredibile che risparmierai 200 euro quando lo acquisterai… affrettati, vola via!

Lidl spesso tira fuori l’artiglieria pesante e lo fa con articoli che di per sé già si vendono molto bene e suscitano grande interesse sul mercato, per cui hanno ancora più successo quando arrivano con grandi sconti che li fanno diventare accessibili a tutti. La catena tedesca ha una strategia molto chiara, un successo in numerosi paesi, tra cui la Italia, dove supera già i 600 punti vendita.

Si tratta del Philips Proyector NeoPix, un proiettore potentissimo che ti permetterà di goderti un’esperienza cinematografica incredibile nel salotto di casa tua, con prestazioni assolutamente favolose. Nella catena tedesca si sono sbizzarriti e hanno abbassato il prezzo di ben 200 euro, portandolo a un prezzo finale di 199,99 €, un’occasione assolutamente allettante che ha scatenato un’altra completa follia tra il pubblico.

Questo fantastico proiettore di Lidl ti offre un’esperienza spettacolare fino a 65″ in Full HD, in modo che tu possa goderti film, serie TV o videogiochi, poiché puoi collegare dispositivi come console per videogiochi, computer, lettori DVD o qualsiasi altro dispositivo con connessione HDMI, ingresso AV analogico o scheda Micro SD. Inoltre, ha anche una porta USB per collegare un’unità disco e usarla come riproduttore multimediale per riprodurre video, foto o musica.

Il proiettore dispone anche di 2 altoparlanti integrati da 5 W che offrono un suono spettacolare, in modo che l’immagine e il suono insieme siano unici, e puoi anche collegare le cuffie per una sessione più privata. Il kit di vendita include anche il telecomando con le pile e le istruzioni per l’uso, che sono molto facili da seguire. Per quanto riguarda le sue dimensioni, è di 26,7 x 21,6 x 14,8 cm e ha un peso di 1,2 kg.

È molto importante tenere presente che, per funzionare, è essenziale che il proiettore sia collegato alla corrente elettrica.

Non perderti questa occasione unica di goderti il meglio del cinema nella comodità della tua casa con il fantastico proiettore di Lidl.

