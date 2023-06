Febbre per lo sconto di Amazon sulla borsa più bellina di Lacoste: non ne troverai un’altra uguale.

Se vuoi avere una borsa del marchio Lacoste senza spendere una fortuna, non troverai un’opportunità migliore di questa. Negli ultimi giorni c’è stata una pazzia su Amazon con il 27% di sconto su questa borsa così pratica ed elegante, ideale per sfoggiare tutto l’anno. Ha la dimensione perfetta per andare all’università o in ufficio e inoltre si abbina perfettamente con tutto, risolvendo tutti i tuoi problemi di stile.

La borsa scontata su Amazon

E’ realizzata in una tela molto resistente, il che è un grande punto a favore perché potrai portare oggetti pesanti nella borsa senza paura che si rompa nel tempo. Ha la dimensione perfetta per portare un tablet e persino un laptop, quindi sicuramente ti sarà utile nella tua vita quotidiana. Ti accompagnerà ovunque e in qualsiasi momento.

Ha una chiusura a zip sulla parte superiore e le maniglie sono lunghe. Questa è un’altra cosa che ci piace molto della borsa Lacoste, perché potrai portarla anche in inverno con cappotti spessi. Il colore nero rende facile da abbinare perché si abbina bene con tutto, indipendentemente dalla tua età e dal tuo stile di abbigliamento.

In questa stagione, puoi optare per un abito completo per l’ufficio. Se vuoi andare oltre e vestirti come un’autentica esperta di moda, sostituisci la giacca con un gilet, che ora si indossa come top. Per quanto riguarda le scarpe, niente di meglio di mocassini o sandali con il tacco.

Il tessuto denim è una delle tendenze più virali del momento, quindi puoi anche unirti a essa per creare un look alla moda e con stile. Con un abito in denim e sandali con zeppa sarai perfetta o, se preferisci, puoi abbinare una gonna in denim a lunghezza midi con apertura frontale e una camicia.

Certo, anche è una borsa fantastica per look più informali, come pantaloni di cotone, maglietta e sneakers. Le recensioni su Amazon sono ottime: «Dimensione perfetta per andare all’università. Molto elegante e molto pratico con la tasca interna e la borsa ha una zip».

E’ disponibile a 72,51 euro invece che 100 euro grazie al 27% di sconto. Sicuramente si esaurirà in tempo record!

