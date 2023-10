Febbre per le ultime novità di Lidl per affrontare il freddo e le giornate di pioggia.

Ora che siamo in autunno sappiamo che presto cominceremo a notare la freddo e di soffrire per il costante abbassamento delle temperature, per non parlare delle giornate di tempesta che in realtà si stanno già verificando in alcune zone del Paese. comunità. Per questo è importante essere preparati e, quando si tratta di casa, non c’è niente di meglio che scegliere uno dei nuovi prodotti di Lidl che è già un successo per i clienti. Le ultime novità di Lidl per affrontare le giornate fredde e piovose che vorrete avere anche voi.

Novità per la casa da Lidl

Quando arriva il freddo, molti si preoccupano di fare il bucato e di farlo asciugare in tempo. Forse a casa avete un’asciugatrice e non avete questo problema, ma con le bollette dell’elettricità in costante aumento, sempre più persone scelgono di stendere i panni all’aria aperta qualcosa che, per quanto può essere complicato in autunno e in inverno ma che ora riceve un soluzione incredibile grazie a Lidl. I famosi supermercati tedeschi hanno sorpreso tutti con il loro ultimo lancio: lo stendibiancheria a torre Lo stendibiancheria a torre è un progetto molto originale che vi permetterà di asciugare i vestiti in modo diverso da come avete sempre fatto. Uno stendibiancheria dal design molto originale, creato a forma di torre per appendere i vestiti in modo che siano raggruppati ma con lo spazio necessario per riporre tutto. Le dimensioni dello stendibiancheria da aperto sono: 68 x 134 x 68 cm. Così vedrete che occupa pochissimo spazio e che potete scegliere un angolo soleggiato della terrazza o del balcone per posizionare lo stendino e far asciugare i vostri vestiti in un’ora. Questo prodotto rivoluzionario di Lidl ha 3 ripiani pieghevoli su entrambi i lati a cui si aggiungono 4 staffe orientabili per appendere fino a 16 grucce.E se preferite, potete utilizzarlo piegato a metà per appoggiarlo alla parete e risparmiare così ancora più spazio, tanto che quando piove è possibile posizionarlo (se si vuole) all’interno del box doccia. Il il telaio è in acciaio Uno stendibiancheria da avere in casa, quindi non tardate a procurarvelo prima che sia esaurito. Disponibile nei loro negozi e sul loro sito web, il suo prezzo è di 22,99 euro.

