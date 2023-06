Febbre per il divano economico di Ikea.

Il divano è uno dei mobili essenziali per la casa, molto importante nel soggiorno per offrirti uno spazio in cui riposare e goderti una buona serie o un film, oltre ad essere ideale per accogliere i tuoi ospiti e sedersi a prendere un caffè, per esempio. Oggi ti mostriamo il divano più economico di Ikea, un divano-letto che ha scatenato una completa follia per averlo e che si trova a un prezzo stracciato, così versatile che potrai sfruttarlo moltissimo in diversi spazi… sbrigati che vola!

Ikea ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di divani in diversi tipi e stili, ognuno con le proprie caratteristiche che lo rendono speciale, un assortimento tra cui troverai quello che meglio si adatta alle tue esigenze in ogni caso. Il negozio svedese ha molto successo in Italia, oltre che in molti altri paesi, grazie ad una formula di mobili economici e di qualità che fa breccia nel pubblico.

Il divano-letto economico di Ikea che non puoi lasciarti scappare

Si tratta del divano letto ASKEBY, il divano-letto più economico del negozio svedese e una vera meraviglia che ti verrà molto utile da avere in casa poiché in qualsiasi momento può sorgere la necessità di avere uno spazio extra per dormire, oltre al fatto che a livello decorativo darà un tocco incredibile al tuo soggiorno o sala da pranzo. Attualmente ha un prezzo di 279 euro, un affare se si considera tutto ciò che offre per quella modica quantità di denaro.

Questo fantastico divano-letto economico di Ikea offre due sedute ed è di colore grigio scuro, una tonalità ideale per adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente decorativo circostante. Si tratta di un divano compatto che offre anche un letto matrimoniale, ideale per quegli ospiti che decidi di far dormire, basterà rimuovere il cuscino dello schienale, aprire il sedile e il letto sarà già pronto.

È un divano piccolo che si adatta a qualsiasi spazio, ideale per integrarsi in spazi anch’essi piccoli, e puoi anche personalizzarlo per metterlo a tuo piacimento grazie a cuscini in diversi design. Per quanto riguarda le sue misure, sono 149 cm di larghezza, 72 cm di profondità e 72 cm di altezza, con il letto largo 110 cm e lungo 198 cm quando è montato.

La fodera è realizzata in tessuto Knisa di poliestere tinti in massa, un materiale dal tocco morbido che risulta resistente e duraturo, essendo la tappezzeria fissa, quindi non è possibile rimuoverla per lavarla o cambiarla. Per una corretta manutenzione è consigliabile pulirla con l’aspirapolvere per rimuovere lo sporco superficiale, mentre se ci sono macchie, meglio passare un panno umido.