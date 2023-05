Febbre massima per l’ultimo prodotto Decathlon: pieghevole e portatile ovunque

Si avvicina la stagione estiva che è anche la stagione delle vacanze e se stai già pensando ad essa, sicuramente vorrai il top di Decathlon che ha già causato una febbre massima tra i suoi clienti. Un prodotto pieghevole che potrai portare ovunque soprattutto quando arriveranno le vacanze estive. Sicuramente anche tu vorrai averlo!

Il prodotto pieghevole di Decathlon che sta spopolando

Decathlon si prepara per una nuova stagione di vacanze, in particolare dedicata a coloro che vogliono sfuggire dal rumore delle città e godersi il tempo nella natura, in campeggio o anche andando in una destinazione marittima con famiglia e amici. E per garantire il nostro comfort anche se non siamo in un luogo con tutti i lussi, Decathlon ha la sedia pieghevole più desiderata di tutte poiché rappresenta un sedile comodo per quei momenti in cui vogliamo riposare ma occupando pochissimo spazio.

Si tratta della sedia pieghevole bassa da campeggio che lancia la marca Quechua e che corrisponde in particolare al modello MH500. Una sedia che è molto semplice nel design, ma che è perfetta per sedersi nel caso in cui si voglia stare vicino al fuoco di un campeggio o anche portarla in spiaggia per essere più comodi.

Con un’altezza di 40 cm per il sedile e 29 cm per le gambe, è una sedia pieghevole che si monta e si smonta in pochissimo tempo e che viene fornita con la sua borsa di trasporto, in modo da occupare pochissimo spazio all’interno dell’auto o portarla facilmente a spalla senza che pesi nulla. Infatti pesa solo 1 kg.

In grado di sopportare fino a 110 kg, ha dimensioni quando è piegata di 38 x 12 x 8 cm ed è molto leggera e compatta, quindi potresti portarla anche dentro il tuo zaino senza problemi. Inoltre, ha due tasche ai lati in modo che una volta seduti, tu possa mettere ad esempio una bottiglia di quello che stai bevendo, un libro o anche il cellulare.

Cosa aspetti? Puoi acquistare la sedia pieghevole in tre design: di colore grigio e blu, di colore moka o con stampa. Il suo prezzo è di 39,99 euro, quindi non esitare e prendi la sedia pieghevole che sta spopolando.