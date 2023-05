Febbre da Lidl con il tappetino con schienale: mai visto niente di simile

Le esterille sono perfette per portare in spiaggia o in piscina, soprattutto se non ci sono sdraio, amache o altre opzioni di riposo che ti possano fornire il comfort di non stare direttamente a contatto con il suolo. Oggi ti presentiamo una stupenda esterilla con schienale di Lidl che sarà ideale per godersi la spiaggia con il massimo confort e nella posizione che più ti interessa in ogni momento… sta facendo un boom di vendite!

Lidl ha già nei suoi diversi cataloghi una grande varietà di articoli che ti saranno utili per la stagione primavera-estate, in modo da poter godere al massimo delle tue giornate in spiaggia, della decorazione in questo periodo, della tua cucina o di qualsiasi altro prodotto disponibile nel tuo caso specifico. La catena tedesca conta già su più di 600 punti vendita in Italia, uno dei paesi in cui ha più successo.

L’esterilla con schienale di Lidl che ti farà comodo quest’estate

Si tratta dell’esterilla con schienale, un’esterilla con delle prestazioni incredibili che la rendono l’esterilla più comoda che tu abbia mai utilizzato, a partire dal fatto che ha uno schienale per permetterti di appoggiare la schiena e di essere seduta invece che sdraiata. Attualmente ha un prezzo di 15,99€, un affare se sei solito andare in spiaggia, perché è davvero una di quelle cose che utilizzerai.

Questa fantastica esterilla con schienale di Lidl è catalogata come “Prodotto di punta” dal supermercato tedesco e ha dettagli interessanti come un cuscino cucito, uno schienale regolabile in continuo, imbottitura comoda di 2,5 cm di spessore e una tasca aggiuntiva per riporre piccoli oggetti, tra gli altri. Disponibile in due colori (verde, blu), è realizzata al 100% in poliestere e ha un peso di 1,4 kg.

Molto interessante è anche la sua capacità di essere ripiegata per occupare poco spazio, quindi è ideale sia per la spiaggia che per la piscina o per il campeggio, tra gli altri. Inoltre, include una borsa per il trasporto, ideale per portarla da un luogo all’altro con totale comodità e senza sforzo.

Se sei solito andare in campeggio o in spiaggia e vuoi avere un luogo comodo in cui poter riposare su qualsiasi superficie, non c’è dubbio che questa super esterilla con schienale di Lidl è uno degli acquisti più interessanti che potrai fare per goderti l’estate. Non perderti l’occasione di avere la tua!

