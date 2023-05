Favoloso look: ecco la camicia in denim che tutte le clienti di Mango Outlet desiderano

Favoloso look: ecco la camicia in denim che tutte le clienti di...

È ben noto a tutti che la moda è ciclica, ma ancora riesce sempre a sorprenderci. Questa stagione, il look total denim che ha trionfato negli anni 2000 grazie a celebrità come Britney Spears o Paris Hilton, è tornato con grande forza. Se anche tu vuoi unirti a questa tendenza, nell’outlet online di Mango puoi trovare una camicia di jeans con spalline ideale per essere alla moda.

La camicia di jeans di Mango Outlet

Realizzata al 100% in cotone e dal design dritto, ha un colletto da camicia, spalline, maniche lunghe abbottonate e due tasche a patta con bottone sul davanti. Grazie alla chiusura con bottoni, puoi indossarla sia come camicia che come sovracamicia con un top o una maglietta bianca.

In cosa consiste il total denim look? Fondamentalmente, nell’indossare un intero outfit composto solo da capi e accessori in denim. Seguendo questa tendenza, puoi abbinare la camicia con spalline di Mango Outlet a un paio di jeans a vita alta e gamba dritta e a delle sandali in denim.

Certo, la camicia può anche essere utilizzata come capo base per creare un look più rilassato. Per andare in ufficio, è perfetta con un pantalone elegante bianco e dei sandali con il tacco. La camicia di jeans toglie formalità al pantalone elegante e gli dona un tocco di modernità e stile.

Certo, è anche un capo che si adatta perfettamente a un look informale. Ad esempio, un pantaloni fluido in tessuto verde kaki, una maglietta bianca e dei sandali bassi. Se vuoi allungare e snellire la silhouette visivamente, puoi sostituire i sandali bassi con delle espadrillas con zeppa in iuta.

Senza dubbio, è uno degli acquisti migliori che puoi fare questa stagione, poiché è una camicia di jeans che puoi indossare tutto l’anno. Ha uno stile senza tempo e porta qualsiasi look al massimo livello.

A ciò si aggiunge che è un capo molto comodo e ideale per la vita di tutti i giorni. Inoltre, si abbina assolutamente a tutti i capi che hai nell’armadio, quindi risolverà qualsiasi problema di stile.

Puoi trovare la camicia di jeans nell’outlet online di Mango con uno sconto del 43%, per soli 22,99 euro invece di 39,99 euro. Anche se è in vendita in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XXL, alcune sono già esaurite. Corri, che vola!

5/5 - (8 votes)