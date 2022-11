Fate molta attenzione a questo articolo, UFC-Que Choisir mette in guardia da questi prodotti da discount!

Lidl è attualmente al centro di una controversia. Uno dei suoi prodotti è il motivo principale. Questo problema danneggerà la reputazione del marchio?

Lidl è uno specialista del mercato dei discount, che offre una varietà di prodotti a prezzi bassi. Tuttavia, il marchio sta incontrando difficoltà con uno dei suoi prodotti. Nonostante ciò, l’azienda continua a soddisfare i suoi clienti con altre offerte e nuovi articoli.

Lidl è stato scelto da UFC-Que Choisir

Una vera e propria inversione di tendenza Sugli scaffali dei negozi LidlLa crema solare Cien costa 06 euro per un flacone da 250 ml. La stessa associazione UFC-Que Choisir elogia i meriti di questo prodotto, soprattutto per l’apparente buon rapporto qualità-prezzo. Un dettaglio che gli internauti non mancheranno di notare dal sito web di UFC-Que Choisir.

Ancora meglio, la lozione Cien SPF Sunscreen è al primo posto nella classifica delle migliori creme solari per bambini stilata dall’organizzazione dei consumatori. Attualmente non è così. UFC-Que Choisir ha appena messo in guardia il pubblico dalla crema Lidl. Il motivo è un elemento ritenuto nocivo, chiamato TBH. Come si vede, tutto può cambiare da un momento all’altro. Ironico?

Nel caso dei clienti che hanno acquistato questo prodotto da Lidl, l’associazione francese li invita a fare un reso. Allo stesso tempo, invita i consumatori a controllare l’elenco dei componenti sulla confezione prima di effettuare l’acquisto. A questo proposito, va ricordato che attualmente esistono applicazioni che permettono di conoscere gli elementi presenti in ogni prodotto.

Non solo forniscono valutazioni per ogni articolo visualizzato, ma rivelano anche le opinioni dei consumatori. Tra queste, Yuka e INCY Beauty sono tra le applicazioni più consultate. La prima fornisce una valutazione su 100, mentre la seconda valuta i prodotti su una scala di 20. Per accedere a queste informazioni, i consumatori scansionano il codice a barre del prodotto e lo inseriscono nell’applicazione. La crema di Lidl può quindi essere sottoposta a questo test.

Un discount sempre pronto a soddisfare i propri clienti

È vero che l’incidente con la crema solare danneggia l’immagine di Lidl. Tuttavia, va notato che questo rivenditore ha una comprovata esperienza nel campo della distribuzione su piccola scala. Fin dalla sua nascita, Lidl si è distinta per la qualità dei suoi prodotti offerti a prezzi competitivi. Non sorprende che il rivenditore tedesco sia uno dei pionieri del mercato degli sconti.

Ancora oggi, i suoi clienti godono di un’ampia gamma di prodotti e offerte. Nella categoria “robot da cucina”, la gamma Monsieur Cuisine Connect ha contribuito al successo di Lidl. Prima dell’introduzione di questo marchio, gli apparecchi per l’arte culinaria erano disponibili solo per un piccolo gruppo di utenti. Ciò è dovuto al loro prezzo elevato.

Il rivenditore tedesco ha cambiato le carte in tavola offrendo elettrodomestici tre o quattro volte più economici a parità di prestazioni. In un certo senso, Lidl ha reso popolari le attrezzature da cucina robotizzate. Inoltre, non smette mai di sorprendere i suoi clienti proponendo idee nuove e originali.

Ad esempio, i modelli di trainer progettati a immagine del marchio hanno fatto il giro del web. In alcuni negozi Lidl, gli acquirenti hanno fatto la fila per accaparrarsi un paio di queste scarpe. E che dire del planisfero illuminato? Questo articolo permette ai bambini di ripassare la lezione di geografia in modo più divertente. Quando si accende, questo planisfero mostra le diverse costellazioni.

Lidl presenta un refrigeratore intelligente e pratico

Già dal suo design futuristico,il refrigeratore Silvercrest seduce ma garantisce anche la mobilità grazie alle sue dimensioni ridotte. Ciò significa che agisce come un condizionatore d’aria portatile. Il dispositivo è particolarmente affascinante per la sua duplice funzione: prima assorbe l’aria calda di una stanza e poi rilascia aria più fresca e umida. Questa funzione è assicurata dal dispositivo di nebulizzazione. Questa borsa termica due in uno è dotata di un serbatoio da 450 ml in cui è possibile versare acqua pura o cubetti di ghiaccio.

Se scegliete il dispenser Lidl, avrete la possibilità di programmare il tempo di utilizzo: due o tre ore a seconda della vostra scelta. A tal fine, è sufficiente attivare l’opzione “arresto automatico”. Lo stesso vale per la velocità: si può aumentare o diminuire a seconda delle esigenze. Infine, grazie al suo LED, questo dispositivo intelligente funge da luce notturna.