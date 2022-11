Ecco come fare il pane con l’impasto delle ciambelle!

Il pane con l’impasto delle ciambelle è una vera delizia! Il risultato dell’utilizzo di questo impasto per uno scopo diverso dalle classiche ciambelle è un pane dolce molto soffice, preparato in meno tempo rispetto al pane tradizionale e con diversi vantaggi, come quello di rimanere morbido per diversi giorni in caso di consumo non immediato (se conservato in un contenitore di plastica o in un sacchetto sigillato), come spesso accade.

Molto probabilmente gli ingredienti di cui hai bisogno sono già tutti presenti nella dispensa: uova, farina di frumento, zucchero, latte, essenza di vaniglia, lievito fresco e sale. Le ciambelle sono una vera tentazione per il loro gusto ricco e la consistenza dell’impasto, ma la loro preparazione come pasta fritta non è salutare. Ecco perché fare il pane con l’impasto delle ciambelle può essere un’alternativa migliore, sana, gustosa e morbida.

Pane con l’impasto delle ciambelle: gli ingredienti