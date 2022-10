Fältmal, il cappotto 3 in 1 di IKEA, il clou di questa estate

Faltmal, questa è la parola da ricordare per questa estate. IKEA, come tutti sappiamo, non mancano di idee innovative e rivoluzionarie per rendere la nostra vita più facile e conveniente. Insieme a Fatmaleche in francese significa “modello da campo”, è un cuscino quadrato di circa quaranta centimetri e del peso di circa 650 grammidi colore kaki che lo svedese ci presenta.

È un pura creazione e una delle ultime scoperte del grande e geniale marchio svedese; ha svelato questo oggetto al grande pubblico all’inizio di marzo in lei catalogo estate 2021 in linea. E parlando di IKEA, questo cuscino non deve essere solo un cuscino ordinario, ci sarà sicuramente una sorpresa del tutto inaspettata che accompagna questo cuscino. Ma che c’è, allora?

Un prodotto a triplo scopo

E bam! Questo è il prodotto che ha tre usi contemporaneamente! Anche questa volta il colosso svedese non ha deluso affatto questo prodotto che si qualifica come prodotto di punta dell’estate 2021. Si tratta di un cuscino a prima vista, ma non quello, può anche servire come coperchioma anche di cappotto ! Non è geniale?

Immagina, esci per una passeggiata e dormi sotto le stelle, tutto quello che devi fare è portare il Fältmal e voilà, hai un cuscino su cui sederti, una coperta con sacco a pelo in cui avvolgerti per dormire e un cappotto da indossare caso la temperatura si raffreddi.

E tutto questo senza il fastidio di portare diversi oggetti diversi. La taglia è una taglia, 190 cm di superiore e 120 cm di larghezza per il cappotto e non è quello che ti impedirà di offrirti uno. Se sei una di quelle persone a cui piace viaggiare leggero con lo stretto necessario, sarai un cliente Fältmal.

Probabilmente è a te che IKEA ha pensato quando ha creato questo modello, ma ciò non impedisce ad altri di scoprirlo, provarlo e adottarlo. Fältmal è un prodotto standard che si adatta a tutte le taglie.

Foto

Come al solito, IKEA ha mantenuto le cose semplici ma efficiente e utile. All’interno del cuscino accadono cose interessanti, è un vero gadget con i suoi maniche rimovibilibottoni automatici e cerniere.

Utilizzando e tirando gli accessori giusti, il cuscino si trasforma facilmente in una coperta che può essere utilizzata come cuscino sacco a pelo (sì, puoi scorrere dentro) o giacca lunga coprendo tutto il corpo. Puoi quindi scegliere l’opzione più adatta a te a seconda dell’uso che ne farai.

Ed è tutto davvero ingegnosamente semplice, basta tirare un sistema di chiusura e hai un cappotto o un sacco a pelo a portata di mano!

Quanto costa ?

Il prezzo di questa favolosa invenzione che sta per diventare un must per questa estate è molto abbordabile, 25 euro. È davvero dato rispetto alle funzionalità che offre il prodotto. Di conseguenza, perdoniamo agli svedesi il design poco estetico del cuscino quando si trasforma in cappotto. Comunque non è fatto per passeggiare per strada, bisogna vedere il lato pratico di questo oggetto ibrido.

È sicuro che questo cappotto 3 in 1 sarà di gran moda nei negozi e venderà come una torta calda quando sarà disponibile in Francia, ed è in brevissimo tempo.