Fai la fila da Lidl con questi articoli per stirare senza fatica!

Sul suo catalogo, l’azienda tedesca Lidl ha messo in vendita diversi oggetti da stirare senza fare alcuno sforzo!

Stirare è una delle faccende domestiche che molte persone non amano. E per una buona ragione: richiede molto tempo. Ma anche molta energia. Fortunatamente, Lidl ha la soluzione per stirare senza fatica.

Prodotti che facilitano la stiratura

Lidl non perde mai l’occasione di soddisfare i propri clienti. Infatti, il marchio propone spesso oggetti che semplificano la vita quotidiana. Questo fine settimana, Stop&Go svela i quattro articoli che rendono la stiratura semplice.

Per prima cosa, Lidl ha presentato il suo incredibile Stiratrice per camicie e camicette Cleanmaxx. Con questo articolo non è necessario fare alcuno sforzo. Tutto ciò che dovete fare è posizionare l’indumento sulla struttura di base appositamente progettata.

L’oggetto ha scarichi di vapore fino a 1800W. Ciò significa che tutte le pieghe possono essere rimosse una volta che la camicia è stata posizionata sul supporto. Questo prodotto è molto pratico.

E per una buona ragione: permette di stirare la camicia in un attimo. E in modo molto veloce. Realizzato in plastica e alluminio, questo stiratore è alimentato dalla rete elettrica.

È garantito per due anni e costa 49,99 euro. Questo prodotto consente inoltre di biancheria asciutta. Stira anche i capi che possono essere messi nell’asciugatrice.

Lidl colpisce duro con i suoi oggetti a vapore

Successivamente, Lidl ha presentato la spazzola da stiro a vapore Grundig. Questa spazzola può essere utilizzata per stirare i capi in verticale. O in orizzontale. Questo oggetto non richiede l’uso di ferri da stiro convenzionali.

Ha solo una piastra riscaldante. La sua potenza massima è di 1600 W. Grazie alla sua pompa elettrica, invia scarichi di vapore. In questo modo si ottiene una levigatura istantanea. E quindi elimina tutte le rughe.

Questo prodotto Lidl è disponibile a 34,99 euro. In seguito, il marchio ha evidenziato il suo Centro stiro verticale Silver Crest. È sufficiente appoggiare la camicia sull’oggetto.

L’oggetto è inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua con una capacità di 2,5 litri. Grazie all’asta telescopica in alluminio e alla base in acciaio inox, può essere portata ovunque si voglia.

La produzione di vapore è di 30 g/min. Il centro stiro verticale Silver Crest venduto da Lidl è dotato anche di un pedale con interruttore on/off.

Una spazzola manuale con 4 programmi

Per evitare qualsiasi pericolo, l’articolo Lidl è dotato anche di una protezione contro il surriscaldamento. E un indicatore di funzionamento. In soli 60 secondi si riscalda per una stiratura rapida e ottimizzata.

Venduto a 56,99 euro, vi semplificherà la vita. Infine, Lidl ha messo in vendita il suo Spazzola a vapore Silver Crest. È una spazzola manuale con manico ergonomico.

Quest’ultimo consente di stirare in verticale. Il prodotto dispone di quattro programmi. Questi sono: stiratura, vapore, spazzolatura. E l’ultimo: la rimozione dei pelucchi. Un programma molto apprezzato per una stiratura completa.

Con una potenza di 1000 W, questa spazzola a vapore ha un cavo lungo 187 cm. Il prodotto è inoltre dotato di un involucro di plastica con un serbatoio dell’acqua con una capacità di 70 ml.

Grazie alla sua piastra in alluminio, facilita anche lo scorrimento del processo di stiratura. Disponibile al prezzo di 14,99 euro, questo prodotto cambierà la vostra vita quotidiana.

Una cosa è certa: Lidl sa come accontentare i suoi clienti con i suoi numerosi articoli da stiro!