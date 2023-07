Fai in fretta: Lidl lancia un prodotto temporaneo che sta facendo impazzire la sua clientela.

I prodotti temporanei sono ormai un classico da Lidl, prodotti che saranno in vendita per un periodo limitato e che, quindi, devi comprare quando li vedi o potresti non avere più la fortuna di trovarli, una strategia che funziona alla grande per la catena tedesca. Oggi ti mostriamo un prodotto temporaneo di Lidl che sta spopolando nelle vendite e che devi affrettarti a provare perché lo smetteranno di vendere in meno di quanto canta un gallo… non fartelo scappare!

Lidl ha successo in Italia e in molti altri paesi grazie al suo vario catalogo e al suo eccellente rapporto qualità-prezzo, con prodotti che fanno davvero la differenza e che puoi portare a prezzi incredibili, avendo talmente successo in alcuni casi da diventare virali sui social media. Il supermercato tedesco conta già più di 600 punti vendita in Italia e continua ad espandersi.

Le palline di gelato di Lidl che spopolano sui social media

Sono le Cookie Dough Chocolates Mcennedy, un prodotto spettacolare che sta spopolando nelle vendite sui social media, con molte persone che hanno pubblicato video per provarle, il che ha fatto sì che si esaurissero in molti negozi Lidl. Inoltre, si tratta di un prodotto temporaneo che sarà in vendita solo per qualche giorno, in quanto fa parte della campagna di prodotti speciali di Mcennedy che sono stati messi in vendita la scorsa settimana in commemorazione del 4 luglio americano.

Queste spettacolari palline di gelato di Lidl sono piccole palline di gelato con il sapore del tipico biscotto americano cookie, in versione mini, una combinazione incredibile di sapori e consistenze che ti faranno impazzire e ti rinfrescheranno allo stesso tempo. È una preparazione composta principalmente dalla massa dei biscotti con gocce di cioccolato, in versione dolce a palline. La cosa migliore è che sono di piccole dimensioni, quindi sono ideali per concedersi una golosità estiva senza dover mangiare un gelato grande.

È importante sottolineare che queste palline hanno 442 calorie per ogni 100 g, un prodotto molto calorico ma per concedersi una pallina non sarà un grande “castigo” dal punto di vista nutrizionale. Contengono molto zucchero, ma non perché in questo caso abbiano esagerato con lo zucchero, i biscotti americani originali sono molto zuccherati, quindi è una versione fedele all’originale.

Un buon modo per gustare queste palline di gelato di Lidl è aggiungerne un paio a uno yogurt naturale, così ridurrai il livello di zucchero e avrai un dessert o una merenda spettacolare e fresca per combattere il caldo dell’estate.

