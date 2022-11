Fai da te: il consiglio più semplice per riscaldarsi gratis quest’inverno!

L’inverno è arrivato: quindi indossiamo i nostri maglioni spessi, installiamo i morbidi plaid e accendiamo il riscaldamento. Sì, ma: quest’ultima è estremamente dispendiosa dal punto di vista energetico. Di conseguenza, la nostra bolletta energetica sale alle stelle. Quindi, per risparmiare, pensiamo di creare un riscaldatore per ambienti fatto in casa. Il fai-da-te è la strada da percorrere!

Fai da te: il trucco per riscaldarsi gratis quest’inverno

Lo sapevate? È possibile riscaldarsi e risparmiare energia allo stesso tempo. A tal fine, pensate al riscaldamento fai-da-te! E fatto in casa significa accessibile e accessibile. In effetti, questo riscaldatore ausiliario richiede semplicemente qualche tea lightdue vasi da fiori e altri accessori a prezzi convenienti. Vedrete, questo tecnologia di riscaldamento si basa su principi scientifici.

Fai da te: come realizzare una stufa per l’inverno?

Per realizzare una stufa per ambientie di essere più caldi quest’inverno, seguite questo FAI DA TE facile da realizzare:

Iniziare posizionando il piatto di argilla sul sottopentola.

Disporre alcuni mattoni intorno ad esso.

Posizionare le candele da tè e accenderle.

Successivamente, mettete il vaso piccolo di argilla a testa in giù, poi mettete il vaso grande a testa in giù.

Questo riscaldatore per ambienti riprodurrà un trasferimento di calore per convezione. Le candele riscaldano il primo vaso di argilla, che a sua volta riscalda l’aria tra i due vasi. Attenzione, la stanza deve essere ben isolata in modo che questo riscaldatore fai-da-te funzionerà.

Come riscaldare senza riscaldare?

Oltre autilizzando questo riscaldatore fai da teSi può anche provare a riscaldarsi in modo naturale. Per farlo, indossare maglioni e calzini calze calde, moltiplicare il plaid a maglia grossa, installare tende termiche per tenere lontano il freddo e isolare la casa per evitare perdite di calore! In questo modo, risparmierete molta energia!