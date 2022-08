Facebook lancia in Spagna il suo primo tentativo di costruire il ‘metaverso’

Obiettivoil gigante della tecnologia che possiede Facebook e Instagramha lanciato in Spagna la piattaforma Mondi dell’orizzonteche vuole essere il primo passo dell’azienda nella costruzione del tanto atteso ‘metaverso‘, uno spazio di realta virtuale a cui connettersi per giocare e socializzare con gli altri.

Questo è stato annunciato Marco Zuckerbergco-fondatore e direttore esecutivo del più grande impero dei social network, in una pubblicazione in cui ha condiviso un’immagine del suo avatar – il suo personaggio virtuale all’interno della piattaforma – insieme a repliche, poco realizzate, della Sagrada Familia di Barcellona e la Torre Eiffel di Parigi.

A partire da questo mercoledì, Horizon Worlds sarà disponibile per gli utenti di età superiore ai 18 anni sia in Spagna che in Francia, essendo così i primi paesi europei in cui la nuova piattaforma social di Meta approda dopo averlo già fatto negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. , dove accumulano più di 300.000 utenti mensili.

Primo passo nel metaverso

Horizon Worlds è solo una delle applicazioni di realtà virtuale che Meta ha lanciato per iniziare a progettare il cosiddetto “metaverso”, un concetto alla moda nel settore tecnologico che riflette l’aspirazione di creare un Internet immersivo in cui l’utente si immerga come se fosse un videogioco. L’azienda intende che questo spazio diventi una realtà parallela in cui sempre più persone trascorrono del tempo – chiacchierando, guardando concerti virtuali o tenendo riunioni di lavoro – e dove spendono i loro soldi, un sogno che è ancora lontano.

Lo scorso ottobre, Zuckerberg ha annunciato che la società madre che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus, tra gli altri, è stata ribattezzata Meta. Il movimento è servito a illustrare la svolta dell’azienda spostando sulla realtà virtuale la sua scommessa sui social network, ma anche a cercare di mettere a tacere lo scandalo causato dalle rivelazioni che hanno rivelato che la piattaforma alimenta l’odio e colpisce la salute mentale dei minori.