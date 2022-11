Facebook e Instagram, giro di vite sulle molestie sui minori

Adulti sospettati di molestie sui minori troveranno più difficile agire su Facebook e Instagram. Meta, la società che possiede entrambi i social network, ha annunciato questo lunedì in una dichiarazione sul suo blog i cambiamenti nelle sue politiche sulla privacy che interesserà tutti gli utenti di età inferiore a 16 o 18 anni, a seconda di ciascun Paese.

Queste modifiche renderanno di default le tue impostazioni più private, limitando chi può vedere i tuoi profili, post, elenchi di amici e altri dettagli personali.

Facebook e Instagram rileveranno le molestie sui minori

Un altro modo per provare a proteggere gli utenti minorenni sarà che sia Facebook che Instagram rilevino adulti sospetti. Che cosa significa? Gli account che appartengono ad adulti e che sono stati bloccati o segnalati da utenti giovani saranno identificati come sospetti. Questi profili non appariranno più nei consigli che suggeriscono nuovi amici.

Inoltre, Instagram sta studiando un modo per impedire a questi utenti sospetti di inviare messaggi privati ​​agli utenti minorenni, un canale frequente per il bullismo. Queste misure non valutano però le possibili ripercussioni nel caso in cui la situazione di molestia si verifichi tra utenti entrambi minorenni.

Meta sta inoltre collaborando con il National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) per progettare una piattaforma aperta ad altre società tecnologiche al servizio dei giovani per impedire che le foto intime degli adolescenti circolino online senza il loro consenso.

Impatto mentale sui minori

Questa decisione arriva più di un anno dopo che Instagram ha cambiato le sue politiche in modo che i nuovi account registrati di giovani utenti fossero, per impostazione predefinita, privati.

Il gigante dei social media è stato costretto ad agire dopo aver subito la sua maggior crisi di reputazione degli ultimi anni, con i documenti interni che hanno esposto il suo impatto sulla salute mentale degli adolescenti.

I rapporti trapelati dall’ex ingegnere Frances Haugen hanno rivelato poi che, tra gli altri abusi, l’azienda era a conoscenza del fatto che Instagram produce “livelli crescenti di ansia e depressione” e che “il rapporto con il proprio corpo peggiora” per il 32% delle ragazze. Nonostante fosse a conoscenza di questo impatto tossico, l’azienda non aveva fatto nulla per invertire questa situazione.

Le proteste degli utenti di fronte a questo e ad altri scandali hanno costretto Instagram ad abbandonare la sua idea di creare una versione della piattaforma per bambini sotto i 13 anni, progetto che ha cancellato a settembre dello scorso anno.

Sebbene la crescente pressione abbia portato Meta a prendere ulteriori misure per proteggere l’esperienza dei suoi utenti più giovani, ci sono ragioni per credere che una tale mossa sia solo uno stratagemma commerciale.

L’anno scorso, un’indagine di diverse ONG ha evidenziato che sia Facebook che Instagram continuano a monitorare l’attività online dei loro utenti di età inferiore ai 18 anni per indirizzare loro pubblicità personalizzata, cosa che hanno limitato a priori nel luglio 2021. Dopotutto, le pubblicità costituiscono oltre il 90% del business di Meta.

