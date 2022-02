Facebook e Instagram minacciano di lasciare l’UE se non sono autorizzati a trasferire i dati dei propri cittadini

Obbiettivo ha nuovamente minacciato il Unione europea (UE) con recesso Facebook e Instagram del mercato comunitario. In un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, il colosso del social networks ha avvertito che il futuro delle sue piattaforme in Europa “potrebbe essere compromesso” se non raggiungessero un accordo con Bruxelles affinché l’azienda tecnologica possa inviare dati dati personali degli utenti europei a NOI.

Questo messaggio arriva dopo che l’UE ha adottato la cosiddetta sentenza nel 2020 Schrem II e annullare l’accordo che fino ad allora consentiva il trasferimento di dati su entrambe le sponde dell’Atlantico. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha deciso di annullare questo quadro giuridico, noto anche come ‘Privacy Shield’, ritenendo che Washington non garantisce il trattamento privato dei dati dei cittadini europei o che non finiscono per essere utilizzati per il sorveglianza di massa.

La sentenza è stata un duro colpo per le grandi aziende tecnologiche che, come Meta, Google o amazzone, stanno violando il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Da allora c’è un vuoto che non stabilisce quale relazione avrà Stati Uniti d’America e l’UE in termini di privacy e quindi queste società continuano a trasferire dati dagli utenti europei agli Stati Uniti, sotto possibili sanzioni.

La legislazione europea in materia di protezione dei dati sta cominciando a dare vita a pronunce pionieristiche per migliorare la privacy digitale dei cittadini. Il 13 gennaio, l’organismo di regolamentazione austriaco ha segnalato che l’uso di Google Analytics ha violato il GDPR fornendo i dati personali dei cittadini europei alle autorità statunitensi, un caso che molto probabilmente sarà replicato in tutta l’UE. Pochi giorni dopo, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha sanzionato il Parlamento europeo per aver incorso nella stessa violazione delle sue direttive, costringendolo a rettificare.

improbabile ordago

Nel tuo documento, Meta (il nuovo nome della società madre di Marco Zuckerberg) osserva che “se non viene adottato un nuovo quadro transatlantico per il trasferimento di dati e non siamo in grado di continuare a utilizzare ECC o altri mezzi alternativi per trasferire i dati dall’Europa agli Stati Uniti, potremmo non essere in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti o servizi come Facebook o Instagram, che influirebbero negativamente sulla nostra attività, sulla nostra condizione finanziaria e sui risultati delle operazioni”.

Nonostante l’inizio di questa prova, un ritiro dall’UE sarebbe un disastro, poiché è uno dei mercati più grandi dell’azienda e le sue centinaia di migliaia di utenti sono fondamentali per la sua attività.