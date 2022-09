Facebook disattiva una campagna cinese per influenzare le elezioni negli Stati Uniti

Obiettivola società madre proprietaria Facebook e Instagramha annunciato lo smantellamento di un’operazione avviata da Cina per cercare di influenzare le elezioni di medio termine che Stati Uniti d’America tenutasi l’8 novembre e in cui saranno eletti i membri della Camera dei Rappresentanti, chiave per il governo del Paese.

In un comunicato pubblicato martedì, il colosso del social networks ha riferito che una rete di account coordinati dalla Cina si atteggiava a cittadini americani liberali per pubblicare opinioni su Facebook e Instagram su questioni scottanti come aborto o il possesso di armi, chiamato a segnare buona parte delle elezioni legislative. Quelli conti falsi Hanno anche attaccato i politici conservatori da Stati Uniti d’America Che cosa Ron De Santisgovernatore della Florida che sembra già l’erede di Donald Trumpo senatori Ted Cruz Y cornice bionda.

Questa campagna di manipolazione politica è stata attiva tra l’autunno del 2021 e la scorsa estate, quando Meta ha rilevato che si trattava di un’attività coordinata non autentica – come sono note queste operazioni di propaganda e disinformazione – e l’ha disattivata. La società ha bloccato 81 account Facebook, due account Instagram e diverse pagine e gruppi.

Influenza elettorale (limitata)

Meta ha spiegato che l’impatto di questa rete era limitato. I suoi messaggi, pubblicati durante l’orario di lavoro cinese piuttosto che quando gli americani sono svegli, hanno ottenuto poca attenzione.

Anche così, hanno avvertito che questa campagna sta facendo un pericoloso passo avanti, perché invece di propagare narrazioni critiche con Washington in tutto il mondo – come è più consueto – ha cercato di influenzare i cittadini statunitensi poco prima delle elezioni. “Questa operazione che abbiamo condotto ora è stata la prima incentrata su entrambi i lati dei problemi scottanti dell’America”, ha affermato Ben Nimmo, capo dell’intelligence globale sulle minacce di Meta. “Sebbene abbia fallito, è importante perché segna una nuova direzione per le operazioni di influenza cinese”.