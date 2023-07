Evita il disordine a tutti i costi con questi armadi Ikea.

È chiaro che tutti cerchiamo la pace a casa che non abbiamo sul lavoro. Una sensazione di calma e benessere che ci invita a tenere tutto sotto controllo, soprattutto noi stessi. Ci sono tecniche per farlo, così come ci sono per prendersi cura di noi stessi in tutti gli aspetti. Ma a casa è necessario avere tutto a portata di mano, anche per quanto riguarda il mantenimento di una casa ordinata e pulita. Ed è qui che Ikea entra in gioco.

È vero quello che dicono, che a casa abbiamo ciò che siamo, e con Ikea lo dimostra. Ecco perché è così importante che il luogo sia piacevole e confortevole. Non si tratta solo di estetica, ma di dove e come doniamo e organizziamo lo spazio che abbiamo. Di fronte a questo, e come qualcosa di molto ben riconosciuto, la catena svedese arriva in questi momenti con una serie di nuovi mobili per organizzare e evitare il disordine. Ad esempio, il mobile Hauga.

Il mobile Hauga di Ikea per un nuovo arredamento in casa

I mobili sono sempre più di moda, e se sono come questo modello di Ikea, ancora di più. Parliamo di proposte così buone per accogliere il soggiorno, un mobile bello e molto attraente che ha una struttura e un design molto buoni con cui migliorare qualsiasi ambiente, anche dall’ingresso stesso. Si tratta quindi dei mobili della serie Hauga, che il gigante svedese ci offre al prezzo di 250 euro.

Di grande attrattiva per ciascuno di noi (e per il nostro ambiente, ovviamente), questo mobile per l’ingresso Hauga, di colore grigio, che offre così tanto alla tua casa. Un mobile che, come puoi vedere nell’immagine superiore, si adatta bene in qualsiasi parte della casa, da solo o con altri mobili della stessa serie. Questo mobile ha molto spazio di archiviazione e nella parte superiore puoi mostrare i tuoi ornamenti preferiti o mettere ciotole di cibo.

La libreria Ivar con armadio in legno Ikea

In un altro ordine di idee, e molto apprezzato da tutti in casa, abbiamo dalla catena Ikea la seguente libreria Ivar, realizzata completamente in legno, che ci è piaciuta molto, soprattutto per organizzare e tenere tutto in ordine e senza perdere nulla. Inoltre, con lo stesso scopo, questo è un mobile che rende tutto più facile anche per quanto riguarda l’arredamento in casa. Il suo prezzo è di 114 euro.

Ci riferiamo quindi a un armadio con struttura inferiore, che sarà anche ideale e molto adatto se vogliamo sollevarlo da terra senza doverlo appendere al muro. Con un ampio sistema di archiviazione, questo sistema è realizzato in legno massello di pino e presenta variazioni naturali nella venatura, nel colore e nella struttura della superficie, conferendo ad ogni pezzo un aspetto unico. Molto resistente, ha le dimensioni di 80 x 30 x 120 cm.

L’armadio-vetrina Besta di Ikea per migliorare il tuo soggiorno

Se hai un ampio soggiorno, il miglior consiglio che possiamo darti è di osare e trasformarlo in una sala in cui trascorrere del tempo con i tuoi ospiti. A tal fine, possiamo farlo acquistando un tavolino da caffè abbinato e una o due poltrone per avere più spazio di archiviazione e sedute. E, per realizzare tutto ciò in modo coerente, possiamo abbinare tutto con l’armadio successivo che riconosciamo da Ikea, il suo modello Besta in bianco.

Lo stesso non è altro che una fantastica soluzione di archiviazione ed esposizione pratica, poiché ci consente di nascondere le cose che tendono a disordinarsi e mostrare tutti i nostri oggetti dietro le porte di vetro. Con ripiani regolabili, le sue porte di vetro consentono agli oggetti di essere visibili ma protetti dalla polvere. Disponibile con chiusura morbida o a pressione con un leggero tocco, misura 120 x 42 x 193 cm. Costa 410 euro.