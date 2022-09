Everton vs. West Ham United: come guardare, programma, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in campo domenica

Chi sta giocando

West Ham United @ Everton

Record attuali: West Ham United 1-4-1; Everton 0-2-4

Cosa sapere

Il West Ham United e l’Everton si sono presi una pausa e sono senza dubbio pronti a scendere in campo. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 9:15 ET di domenica a Goodison Park. Gli Irons hanno vinto entrambe le partite contro l’Everton la scorsa stagione (1-0 e 2-1) e questa volta puntano allo stesso risultato.

Il West Ham ha perso un rubacuori contro il Chelsea quando si sono incontrati ad aprile e se ne sono andati di nuovo con il cuore pesante due settimane fa. Il West Ham ha perso 2-1 contro il Chelsea. La gara è stata uno 0-0 all’intervallo, ma il West Ham è stato battuto per il resto del percorso.

A proposito di partite ravvicinate: Everton e Liverpool sono finite con un punto a testa dopo uno 0-0.

Poiché gli Irons (1-4-1) e l’Everton (0-2-4) sono entrambi a quattro punti, questa partita determinerà chi sarà più in alto in classifica.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Everton contro il West Ham United

Everton contro il West Ham United Quando: Domenica alle 9:15 ET

Domenica alle 9:15 ET Dove: Parco Goodison

Parco Goodison TV: Telemundo, Rete USA

Telemundo, Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Everton +195; Disegna +230; West Ham +145

Storia della serie

Everton e West Ham United hanno entrambi cinque vittorie nelle ultime 12 partite.