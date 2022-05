Everton vs Watford pronostici, quote, linea: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per l’11 maggio

Con la retrocessione che lo fissa in faccia, Everton ha fatto del suo meglio negli ultimi tempi per evitare la procedura dubbia. I Toffees (35 punti) sono 16° nella classifica EPL e hanno quattro partite rimaste, mentre Burnley e Leeds Unito (34) ne hanno tre da giocare. L’Everton (10-5-19) ha ottenuto vittorie consecutive e tenta di farne tre di fila quando visita Watford (6-4-25) mercoledì. Il club ha perso solo una delle ultime cinque gare e cercherà di vendicare la sconfitta interna per 5-2 contro gli Hornets a ottobre.

Il calcio d’inizio a Vicarage Road è fissato per le 14:45 ET. L’Everton è il favorito di -140 (rischiare $ 140 per vincere $ 100) nelle ultime quote Everton vs Watford da Caesars Sportsbook, mentre Watford è lo sfavorito di +380. Un pareggio di 90 minuti ha un prezzo di +280 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Watford e Everton, devi vedere cosa ha da dire Jon Eimer, esperto di calcio.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L'handicapper con sede nell'Indiana ha ottenuto un punteggio di 33-11 sulle sue scelte da calcio per SportsLine, restituendo oltre $ 1.500 per $ 100 scommettitori durante quel periodo.

Ora, Eimer ha dato un'occhiata da vicino all'incontro tra Everton e Watford e ha bloccato la sua ambita scelta e previsione. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Watford vs Everton:

Spread Everton vs Watford: Everton -0,5 (-140)

Over-under Everton vs Watford: 2,5 gol

Everton vs Watford money line: Everton -140, Watford +380, Draw +280

EVE: I Toffees hanno concesso quattro gol nelle ultime cinque partite

WAT: Gli Hornets hanno segnato tre gol durante la loro serie di sei sconfitte consecutive

Perché dovresti sostenere l’Everton

I Toffees vengono seguiti in modo offensivo Richarlison, che guida la squadra con otto gol ed è primo in parità con quattro assist. Il 24enne attaccante brasiliano ha segnato l’unico risultato in una vittoria per 1-0 contro Chelsea il 1 maggio e ha segnato anche nella sconfitta contro il Watford all’inizio di questa stagione. Richarlison ha avuto una serie di vittorie consecutive, registrando sette gol e un assist nelle ultime nove partite in tutte le competizioni.

L’Everton sta uscendo da una vittoria per 2-1 contro Città di Leicester domenica, una partita in cui i difensori Vitaliy Mykolenko e Mason Holgate obiettivi registrati. È stata la migliore uscita offensiva dei Toffees in cinque partite e ha segnato solo la seconda volta in 11 gare che hanno segnato più gol. Dovrebbero essere in grado di compiere nuovamente l’impresa contro il Watford, che ha concesso due o più gol in cinque delle ultime sei partite.

Perché dovresti sostenere Watford

Gli Hornets sono 19 in classifica e saranno retrocessi nell’EFL Championship la prossima stagione. Il club ha anche una miriade di infortuni, quindi cercherà di rafforzare la sua difesa per sfidare i punti contro l’Everton. Il Watford è stato incoraggiato dalla sua prestazione di sabato in quanto ha concesso solo un gol in una sconfitta Palazzo di cristallo.

Due giocatori che il Watford spera di poter fornire un po’ di attacco mercoledì sono il centrocampista francese Moussa Sissoko e l’attaccante brasiliano Joao Pedro. A 32 anni, Sissoko ha segnato due gol e un assist nella sua prima stagione con gli Hornets dopo aver trascorso i cinque precedenti con il Tottenham. Il ventenne Pedro ha anche segnato un paio di gol e un assist in 25 partite dopo aver registrato rispettivamente nove e due in 38 partite la scorsa stagione.

Come fare scelte tra Everton e Watford

