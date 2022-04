Everton vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Dopo aver perso a metà settimana contro Burnley, sta diventando terribile per l’Everton. Da quando è subentrato nel giorno della scadenza a gennaio, Frank Lampard non è stato in grado di fermare la carreggiata iniziata da Rafa Benitez al Goodison Park, sebbene i problemi siano più profondi di entrambi i manager. I Toffees hanno raccolto sei punti da allora con solo Brighton e Norwich che ne hanno raccolti meno in quel periodo. Mentre l’Everton sta mettendo la palla in fondo alla rete con una clip decente, la difesa è stata putrida, concedendo il terzo maggior numero di gol dal 31esimo.

Lampard sta giocando a poker con mezzo mazzo, ma ci si aspettava comunque di fare meglio con ciò che gli è stato fornito, che è una storia simile al suo sparring partner per il fine settimana, Ralf Rangnick. Rangnick ha rilevato il Manchester United a dicembre e, sebbene la squadra non sia stata male, raccogliendo 30 punti in 16 partite, è troppo suscettibile ai pareggi quando i fedeli dell’Old Trafford non si aspettano altro che vittorie.

Rangnick ha migliorato la difesa ma l’attacco è stato a metà classifica nonostante avesse a disposizione Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. Per questo motivo, lo United sta esaminando chi prenderà il comando alla fine della stagione, puntando su Erik ten Hag, ma il suo lavoro sarà più difficile se non riusciranno a prendere il via e fare la Champions League.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Notizie di squadra

Everton: Donny van de Beek non sarebbe idoneo ad affrontare il suo club madre, ma Frank Lampard avrà più problemi a centrocampo senza Tom Davies e Andre Gomes disponibili. Yerry Mina, Nathan Patterson e Andros Townsend salteranno la partita mentre Michael Kean e Allan torneranno dalla squalifica per offrire aiuto.

Manchester United: Dopo aver saltato la partita di Leicester per un malore, Cristiano Ronaldo tornerà in rosa. Alex Telles sarà probabilmente il terzino sinistro per il resto della stagione, dato che Luke Shaw si farà rimuovere i bulloni di metallo nella gamba a causa di problemi derivanti dalla sua frattura alla doppia gamba nel 2015. Edinson Cavani, Scott McTominay e Raphel Varane saranno anche saltare la partita poiché la lista degli infortuni dello United cresce man mano che la stagione continua.

Predizione

Richarlison utilizzerà la doppietta della settimana per guidare l’Everton a segnare gol, il problema è che non saranno in grado di difendersi dall’attacco dello United. Scegliere: Everton 2, Manchester United 2