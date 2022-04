Everton vs Leicester City: come guardare, programma, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Leicester City @ Everton

Record attuali: Leicester City 11-12-7; Everton 8-18-4

Cosa sapere

Con una vittoria di mercoledì, l’Everton può acquistare la tranquillità di sapere che non può essere retrocesso in questa stagione. Loro e Leicester City si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 14:45 ET a Goodison Park. L’Everton entrerà impettito dopo una vittoria, mentre il Leicester inciamperà da una sconfitta.

L’Everton è scivolato dal Manchester United 1-0 la scorsa settimana. L’attacco dell’Everton si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la partita.

A proposito di partite ravvicinate: era tutto sull’1-1 all’intervallo, ma i Foxes non erano proprio alla pari del Newcastle United nel secondo tempo quando si sono incontrati domenica. Il Leicester ha perso un gol prima del Newcastle, perdendo 2-1.

L’Everton ha vinto la sua prima partita contro il Leicester 2-0 la scorsa stagione, ma il Leicester è riuscito a pareggiare 1-1 nella partita successiva. Torna su CBSSports.com per scoprire se questa volta possono fare un ulteriore passo avanti e raccogliere una vittoria.

Come guardare

Chi: Everton contro Leicester City

Everton contro Leicester City Quando: Mercoledì alle 14:45 ET

Mercoledì alle 14:45 ET In cui si: Parco Goodison

Parco Goodison TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Everton +145; Disegna +230; Leicester +195

Storia della serie

L’Everton ha vinto sei delle ultime dieci partite contro il Leicester City.