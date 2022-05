Everton vs. Crystal Palace pronostici, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 19 maggio

Everton è stato un membro della massima serie inglese per quasi 70 anni, l’ultima volta che ha giocato nella seconda divisione 1953-54. I Toffees possono mantenere viva la serie di vittorie quando ospitano Palazzo di cristallo nell’ultima partita casalinga della stagione di Premier League 2021-22. L’Everton (10-6-20) è 16° nella classifica a 20 squadre con 36 punti e avrà la certezza di finire sopra i tre posti per la retrocessione guadagnando tre punti contro gli Eagles, dato che il Leeds United è dietro ai Toffees di un punto con un solo punto partita rimanendo nel suo programma. Il Crystal Palace (10-15-11) ha ottenuto una vittoria per 3-1 sull’Everton nel loro primo incontro di campionato in questa stagione e ha ottenuto un trionfo per 4-0 quando si sono incontrati nei quarti di finale di FA Cup a marzo.

Il calcio d’inizio al Goodison Park di Liverpool è fissato per le 14:45 ET. L’Everton è il favorito di -121 (rischia $ 121 per vincere $ 100) nelle ultime quote Everton vs. Crystal Palace di Caesars Sportsbook, mentre il Crystal Palace è lo sfavorito di +380. Un pareggio di 90 minuti ha un prezzo di +235 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5, con l’under a -160. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Crystal Palace e Everton, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Jon Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha ottenuto un sorprendente punteggio di 43-16 sulle sue scelte da calcio per SportsLine, restituendo oltre $ 1.700 per $ 100 scommettitori durante quel periodo. Ha anche un tiro EPL 14-7-1, restituendo oltre $ 600 su quelle scelte.

Ora, Eimer ha dato un’occhiata da vicino a Everton vs. Crystal Palace e si è appena bloccato nelle sue ambite scelte e previsioni EPL. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte della Premier League di Eimer. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Crystal Palace vs. Everton:

Spread Everton vs Crystal Palace: Everton -0,5 (-120)

Over-under Everton vs Crystal Palace: 2,5 gol

Linea di denaro Everton vs. Crystal Palace: Everton -121, Crystal Palace +380, Draw +235

EVE: I Toffees hanno concesso sette gol nelle ultime sette partite EPL

CP: Gli Eagles hanno ottenuto meno di tre conteggi in 18 partite consecutive in tutte le competizioni

Perché dovresti sostenere l’Everton

I Toffees avevano giocato una solida difesa prima della sconfitta per 3-2 di domenica contro Brentford, concedendo meno di due gol in cinque delle sei precedenti partite. La squadra ha mostrato segni di uscire dalla sua crisi offensiva poiché ha segnato due gol in due delle ultime tre partite raggiungendo quel totale solo una volta in un periodo di 10 gare. Richarlison e Dominic Calvert-Lewin ha segnato contro il Brentford, con il primo che ha anche segnato un assist nella sconfitta.

Richarlison è il leader offensivo dell’Everton con nove gol e quattro assist. Il 24enne attaccante brasiliano ha registrato otto conteggi e un paio di assist nelle sue ultime 11 partite in tutte le competizioni. Calvert-Lewin è alla pari Antonio Gordon terzo sui Toffees con quattro gol, mentre l’attaccante venezuelano Salomon Rondon ha segnato l’unico bottino del club nei suoi due incontri con il Crystal Palace in questa stagione.

Perché dovresti sostenere Crystal Palace

Wilfried Zaha è il capocannoniere degli Eagles poiché è al nono posto in campionato con 13 gol. Il 29enne ha segnato in metà delle sue ultime 12 partite, comprese ognuna delle ultime due prima del pareggio per 1-1 del Crystal Palace contro Aston Villa la domenica. Zaha ha registrato un gol e un assist nella vittoria per 4-0 contro l’Everton nei quarti di finale di FA Cup a marzo.

Conor Gallagher è al secondo posto sugli Eagles con otto gol dopo averne registrati solo due con il West Bromwich la scorsa stagione. Il centrocampista 22enne ha avuto una delle sue migliori prestazioni della campagna contro l’Everton a dicembre, quando ha segnato una doppietta nel trionfo per 3-1. Attaccante Jeffrey Schlup è uno dei quattro giocatori a pari merito per il quarto posto nella squadra con quattro gol dopo aver prodotto l’unico punteggio nel pareggio di domenica contro l’Aston Villa.

Come scegliere tra Everton e Crystal Palace

Eimer ha analizzato il match tra Crystal Palace e Everton da tutte le parti e sta andando oltre il totale. Ha anche rivelato altre due migliori scommesse sicure e ha una ripartizione completa di questa partita. Sta solo condividendo le sue previsioni sull’Everton contro il Crystal Palace su SportsLine.

Allora, dove si trova tutto il valore delle scommesse per Crystal Palace vs. Everton? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Everton vs. Crystal Palace di un esperto di calcio che ha schiacciato le sue scelte EPL e scoprilo.