Everton vs Chelsea: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

L’Everton spera che le recenti lotte del Chelsea offrano loro la possibilità di avvicinarsi alla sicurezza. Il Chelsea ha vinto solo due delle ultime cinque partite e sta finendo la motivazione per le cose per cui giocare in Premier League mentre la data della finale di FA Cup incombe contro il Liverpool il 14 maggio. I Blues sono già otto punti di vantaggio nell’assicurarsi un posto in Champions League per il prossimo anno, mentre il terzo è il più alto che possono finire in classifica.

L’Everton d’altra parte ha bisogno di tenere il passo con Burnley che ha sconfitto il Watford 2-1 sabato. Sebbene i Toffees abbiano giocato due partite in meno rispetto a Burnley e Leeds United, cinque punti li separano dalla sicurezza. La loro differenza reti di -21 è anche sei gol peggio del Burnley ma 13 gol meglio del Leeds United, il che potrebbe rendere le cose interessanti tra le tre squadre lungo il tratto. Frank Lampard ha cambiato un po’ le cose per frustrare il Liverpool nella sconfitta dell’Everton nel derby del Merseyside, ma dovranno essere più forti in attacco per assicurarsi un risultato contro il Chelsea.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 1 maggio | Tempo : 9:00 ET

: domenica 1 maggio | : 9:00 ET Posizione : Goodison Park — Liverpool, Inghilterra

: Goodison Park — Liverpool, Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Everton +410; Disegna +270; Chelsea -140 (tramite Caesars Sportsbook)

Aggiornamenti sugli infortuni

Everton: Lampard avrà difficoltà a riempire di nuovo la sua formazione mentre gli infortuni dell’Everton aumentano. Dominic Calvert-Lewin è tornato ad allenarsi e sarà disponibile per la selezione insieme a Yerry Mina, ma la lista di chi è fuori si allunga sempre di più. Ben Godfrey sarà fuori per alcune settimane dopo essersi infortunato nel riscaldamento per la partita del Liverpool, anche Tom Davies, Andre Gomes, Donny van de Beek e Nathan Patterson salteranno la partita. Porterà a una formazione improvvisata simile come quella usata contro il Liverpool, ma forse tornerà a una forma più 4-4-2 con Calvert-Lewin e Richarlison in testa alla linea.

Chelsea: Mateo Kovacic è più vicino alla forma fisica, ma questa partita arriverà troppo presto per lui, offrendo la possibilità a Ruben Loftus-Cheek di continuare nella formazione titolare. Andreas Christensen ha a che fare con una malattia non correlata al Covid che lo ha impostato come test di fitness in ritardo per la partita mentre Ross Barkley sarà anche un test di fitness in ritardo. Al di fuori degli infortuni a lungo termine con cui il Chelsea ha già avuto a che fare, Thomas Tuchel avrà un elenco completo tra cui scegliere mentre cerca di riaccendere la loro forma.

Predizione

Il ritorno di Calvert-Lewin sarà sufficiente per l’Everton per raccogliere un pareggio mentre l’attenzione del Chelsea è altrove. Scegliere: Everton 1, Chelsea 1