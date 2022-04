Euro/Dollaro: “Il fallimento del supporto multidecennale di $1,0800 è molto ribassista”

L’euro rimbalza modestamente contro il dollaro questo venerdì e lascia rialzi dello 0,4%, dopo aver concatenato sei giorni consecutivi di ribassi che hanno portato la valuta europea a un basso in cinque anni al di sotto di $ 1,05. E, soprattutto, ha lasciato un importante segnale ribassista. Anche l’indice del dollaro, da parte sua, ha perso terreno dopo aver toccato il massimo da 20 anni a 103,92 giovedì, ma rimane al di sopra di 103,00.

Gli esperti indicano che il deprezzamento della moneta comunitaria è molto allarmante dopo aver raggiunto $ 1,0471 giovedì. “Per le prossime sessioni, tutto sembra indicare che potremmo vedere nell’euro/dollaro un attacco immediato ai minimi del 2017 che si attesterebbe a 1,0340 dollari”, afferma César Nuez, analista tecnico di Bolsamanía. “Attenzione, se non riesci a mantenere questi livelli non escludiamo di vedere un attacco a livello di $ 0,95“, avverte. “Non apprezzeremo nemmeno il minimo segno di forza fintanto che rimarrà scambiato al di sotto di $ 1,09363, il primo livello di resistenza”.

“Il fallimento della linea di supporto pluridecennale a 1,0800$ è un importante evento ribassista. Una chiusura settimanale al di sotto di 1,0800$ rafforza questa visione”, afferma Jeffrey Halley, analista di Oanda. “Sebbene un rally a breve termine non sia escluso grazie al quadro tecnico di ipervenduto, l’euro/dollaro è ancora sulla buona strada per testare $ 1,0300”. “La risposta dei funzionari europei al presunto piano di pagare il gas in rubli e qualsiasi accenno di un divieto europeo del petrolio alla Russia determinerà probabilmente se il peg verrà messo alla prova nelle prossime settimane”.

Jeremy Boulton, analista di “Reuters Markets”, afferma che le possibilità che la valuta comunitaria passi di mano al di sotto di 1 dollaro sono maggiori ora che durante la crisi del credito. “È probabile che la domanda di dollari derivante da un inasprimento significativo della politica monetaria statunitense alimenterà un calo maggiore rispetto al 2015, quando le scommesse short sull’euro hanno raggiunto un livello record e la coppia è scesa a 1,0457$”, sottolinea Boulton.