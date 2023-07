Euforia da Skechers con questi nuovi modelli che non vorrete abbandonare per i vostri look casual !

Euforia da Skechers con questi nuovi modelli che non vorrete abbandonare per...

È una delle scarpe più moderne e dinamiche che abbiamo attualmente sul mercato. Parliamo delle Skechers, che sono identiche alle Vans.

Puoi acquistarle direttamente sul loro sito web e sarai oggetto di tutti gli sguardi grazie alla loro originalità.

Ora puoi avere le Skechers che sono identiche alle Vans

Il logo più iconico del rock and roll occupa una posizione centrale in questa emozionante collaborazione. Inizia con stile grazie alle Skechers Street™ x Rolling Stones: è la sneaker Marley.

Come specificato sul sito web, questo modello senza lacci con il logo Lick dei Rolling Stones ricamato presenta una tomaia in denim con dettagli sfilacciati e una soletta ammortizzante Skechers Air-Cooled Memory Foam®. In altre parole, una varietà di dettagli che la rendono unica e anche uno dei modelli più comodi che puoi trovare attualmente in giro.

Tra i suoi dettagli, ha la comoda soletta Skechers Air-Cooled Memory Foam® ed è realizzata con materiali 100% vegani.

Ha una tomaia in denim con dettagli sfilacciati e doppi rinforzi, oltre alla suola dall’aspetto vulcanizzato, una potente e efficiente suola flessibile in gomma e quel dettaglio del logo Skechers® x Rolling Stones che ci piace molto, specialmente per i fan del mitico gruppo.

Dove si acquistano e qual è il loro prezzo

Sono disponibili sul sito web di Skechers, dove sai che ci sono varie opzioni di modelli e sono sempre sicure e comode.

In colore denim, con blu jeans e il logo di questo gruppo musicale sulla scarpa, costano 90 euro, escludendo qualsiasi sconto o promozione presente sul sito web.

Le taglie attualmente disponibili vanno dalla 36 alla 40, quindi scegli la tua e ricorda che dovrebbero calzarti sempre perfettamente.

Altri prodotti dei Rolling Stones

Lo stesso sito web offre una varietà di scarpe con questo tipo di modello e i segni distintivi di questo gruppo. Ci sono le scarpe Rolling Stones: Uno – Rolling Stones Single! a 110 euro, le Rolling Stones: Roadies Surg a 100 euro, la sneaker più originale Rolling Stones: Uno – Say It Loud a 115 euro, oltre a molte altre.

Il bello è che puoi acquistarle con un solo clic e averle a casa tua in pochi giorni, pronte per essere indossate. Scegli questo modello o altri simili.

