Euforia da Lidl con la migliore invenzione dell’anno per cucinare facilmente!

Se sei un appassionato di cucina, sicuramente ti piacerà preparare le tue ricette utilizzando i migliori elettrodomestici, ma essendo estate, potresti non voler passare tempo tra i fornelli o utilizzando il forno, dato che le temperature raggiunte a volte possono diventare insopportabili. Per questo vogliamo presentarti ora l’invenzione dell’anno che si trova da Lidl e che sicuramente vorrai avere poiché ti servirà per dimenticare di cucinare per sempre.

L’invenzione di Lidl per dimenticare di cucinare per sempre

Se desideri risparmiare tempo in cucina, ma allo stesso tempo vuoi preparare piatti fritti e ti preoccupi dell’eccesso di grassi e calorie, hai la soluzione perfetta da Lidl, con l’elettrodomestico che sta spopolando nei suoi negozi: la mini friggitrice ad aria Ariete.

Si tratta di un elettrodomestico che ti permette di friggere gli alimenti con un 80% in meno di grassi grazie all’uso di aria calda anziché olio. In questo modo, potrai gustare delle patatine fritte croccanti, delle gustose crocchette o dei teneri nuggets senza sensi di colpa e inoltre senza dover fare praticamente nulla per preparare questi piatti, e molti altri ancora.

La mini friggitrice ad aria Ariete ha un design compatto che occupa il minimo spazio nella tua cucina. Ha una capacità di 2 litri, che corrispondono a circa 300 o 400 grammi di alimenti, sufficienti per preparare il pranzo o la cena per te stesso, o per due persone.

Il suo funzionamento è molto semplice: basta inserire gli alimenti nel cassetto estraibile con cestello, regolare la temperatura tra 80 e 200 °C e il tempo tra 0 e 30 minuti, e attendere che si cuociano uniformemente e rapidamente con l’aria calda. Inoltre, ha un sistema di sicurezza di spegnimento automatico che eviterà che gli alimenti si brucino.

La mini friggitrice ad aria Ariete ha una potenza di 1000 W e un consumo energetico molto basso. La sua ciotola è antiaderente e facile da pulire. Inoltre, include un libro di ricette per ispirarti e preparare piatti vari e deliziosi.

Ma la cosa migliore di tutte è il prezzo: solo 59,99 euro da Lidl. Un vero affare se consideriamo che il prezzo consigliato è di 89,95 euro. Quindi non pensarci più e prendi la mini friggitrice ad aria Ariete prima che finisca. L’elettrodomestico alla moda da Lidl con cui ti dimenticherai di cucinare per sempre.

