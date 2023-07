Euforia da Ikea con questo scaffale a forma di cubo, perfetto per decorare!

Desideri arredare un po’ l’interno di un appartamento? Ikea e la sua mensola Eket ti permettono di organizzare tutto con stile!

Vuoi dare stile al tuo interno risparmiando spazio? Ikea ha il mobile, o meglio la gamma ideale per sistemare tutto: Eket. Questa mensola ti permetterà di mettere in ordine… e anche un po’ di decorazione. Stopandgo ti dice di più!

La mensola ideale per sistemare tutto

Perché il marchio svedese fa risparmiare spazio in tutte le stanze. E se i designer si sfidano per rendere le stanze più piccole funzionali, un pezzo centrale permette di guadagnare spazio migliorando anche la decorazione: la gamma Eket.

Infatti, le “mensole a cubo da parete”, come le chiama Ikea, possono essere inserite ovunque. E se conosciamo quasi tutti i grandi mobili pieni di spazio come Billy, la gamma Eket si adatta. O anche dà un tocco in più.

Quindi, anziché un mobile lineare, è possibile posizionare le piccole mensole Eket in modo diverso. Un modo per dare rilievo al proprio interno. E quindi renderlo unico grazie a una disposizione unica degli spazi. Attrarre l’occhio.

Ikea propone quindi diversi modi per posizionare le sue mensole Eket su una parete. Ma soprattutto diversi colori. Perché se il marchio ha fondato la sua reputazione sullo stile scandinavo essenziale, c’è modo di dare un vero tocco di vivacità al proprio soggiorno.

Si può immaginare la mensola in una camera da letto. I cubi, le cui dimensioni standard sono di 35x25x35, permettono di mettere in evidenza alcuni oggetti. Candele, libri o persino fiori: Eket mette in mostra la sua decorazione!

Ikea: Eket si adatta ovunque

E per riuscire ad adattarsi a tutti gli stili di interni, Eket punta sul colore. Conosciamo quindi il bianco, che potremmo eventualmente carteggiare per ridipingere. Ma i designer hanno ampliato la gamma per dare una scossa alla decorazione.

Troviamo quindi il nero, il marrone, il grigio, il rosa o il verde… Insomma, tutto ciò che serve per dare un altro tono al proprio soggiorno. Il piccolo consiglio di Ikea: approfittare della mobilità delle sue mensole per sconvolgere i codici. Addio all’interno tutto lineare!

Il marchio propone quindi di assemblare diverse piccole mensole creando una sfumatura di colore. Il tutto, separandole di qualche centimetro… E persino posizionandole a spina di pesce. Per cambiare un po’ l’aspetto di una parete.

Per una base della gamma Eket, occorre contare 25€. Ma a questo prezzo si ottiene una base di decorazione solida, pratica… E soprattutto modellabile. Perché con un semplice quadrato, si ha un pezzo centrale che si inserisce ovunque si desideri.

La gamma Eket rischia quindi di farti venire voglia di decorare. Mettere alcuni elementi, aggiungere un po’ di calore a un interno. Sembra molto più semplice con alcuni mobili Ikea che si possono disporre a piacimento.

E se hai bisogno di mobili più grandi, il marchio ha anche ampliato la sua gamma. Se hai bisogno di mensole con più cubi, puoi anche vedere le altre creazioni della gamma Eket!