Euforia al Lidl per il nuovo tappeto da spiaggia ultra pratico da portare ovunque

Per sederti sulla sabbia quest’estate, dimentica il vecchio asciugamano da bagno. Opta invece per questo tappeto intelligente che si piega diventando una borsa facile da vivere!

Lidl reinventa il tappeto da spiaggia trasformandolo in una pratica borsa da portare ovunque

Un tappeto diverso dagli altri

Per la maggior parte di noi, la spiaggia sarà ancora la nostra destinazione preferita quest’anno. Per riuscire nella tua fuga sulla sabbia fine, occorre fare qualche precauzione.

Innanzitutto, non andarci senza una buona crema solare. Questa è infatti indispensabile per proteggere la tua pelle dai raggi UV aggressivi del sole.

Se hai intenzione di mangiare in riva all’acqua, porta con te anche questo zaino termico venduto da Lidl. Con esso, mantieni tutti i tuoi alimenti a temperatura ottimale a lungo, anche in caso di temperature elevate.

Infine, non dimenticare di portare con te questo tappeto da spiaggia molto ingegnoso. Realizzato in materiale 100% polipropilene, questo tappeto è ideale per sdraiarsi o sedersi sopra per evitare di essere infastiditi dai granelli di sabbia.

Un prezzo inferiore a 7 euro

Venduto in vari colori da Lidl, questo tappeto di 90 × 180 cm ha la capacità di piegarsi a forma di sacco per essere facilmente portato ovunque. Mentre in passato eri abituato a arrotolarlo, questo si piega in quadrato.

È molto più semplice da portare in gita, o semplicemente da stendere in fondo al giardino! I clienti di Lidl che l’hanno già acquistato hanno riservato un grande successo a questo tappeto, sia robusto che solido.

E il suo prezzo ha anche qualcosa a che fare. Perché troverai questo tappeto da spiaggia da Lidl al prezzo mini di 6,99 €.

