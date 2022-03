Ethereum estende il suo massimo di oltre un mese e bitcoin combatte con 43.000

Il mercato delle criptovalute lascia aumenti significativi questo mercoledì, con notevoli anticipi superiori al 10% per token come dogecoin o cardano, mentre bitcoin ed ethereum guadagnano circa il 3%. L’etere – unità della rete Ethereum – amplia il suo recente Massimi da 1 mese superiori a $ 3.000 e guarda il prossimo livello di prezzo, 3.200. Quanto alla creazione di Satoshi Nakamoto, sembra voler confermare il breakout della sua resistenza a 42.000$ e si assesta a 43.000$. La capitalizzazione di mercato totale è di quasi $ 1,96 trilioni.

Nonostante il buon tono mostrato dalle criptovalute, gli esperti sottolineano però che la valuta digitale continua a consolidarsi e avvertono che i rialzisti non hanno il controllo del prezzo poiché “hanno bisogno di molta più potenza di fuoco perché il prezzo salga da qui in poi”. afferma Naeem Aslam, analista di AvaTrade. “Il fatto è che i trader non sono tutti allineati”, afferma, sostenendo che la mancanza di catalizzatori nel mercato sta rendendo il prezzo titubante.

“In Europa e negli Stati Uniti abbiamo un maggiore controllo normativo sulla situazione delle criptovalute, il che è positivo per la sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, in Asia, non c’è una posizione favorevole tra i regolatori”, spiega. “Ecco perché per il passato pochi mesi, i rialzi che vediamo per bitcoin durante le sessioni europee o statunitensi sono usati come opportunità per shortare durante le sessioni asiatiche”.

“Inoltre, l’attività del portafoglio mostra che le balene rimangono in disparte e i raduni sono fortemente guidati dai clienti al dettaglio”, afferma l’esperto.

Di recente, infatti, alcune notizie negative hanno pesato sul prezzo dei token digitali. La Thai Security and Exchange Commission (SEC) ha annunciato mercoledì la sua decisione di vietare le criptovalute come mezzo di pagamento, a partire dal 1 aprile 2022. Tuttavia, consente il trading di questi prodotti. D’altra parte, Honduras e Malesia sono a un passo dall’approvazione del bitcoin come moneta a corso legale, seguendo le orme di El Salvador.

Nelle ultime ore sono emerse anche le parole del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, in merito agli asset digitali, durante l’Innovation Conference 2022 della Bank for International Settlements. Sebbene abbia riconosciuto che è necessario stabilire un nuovo quadro per questi asset, ha sottolineato che la crittografia e la digitalizzazione sono inarrestabili, chiarendo che la banca centrale sta lavorando sul dollaro digitale. “Le normative esistenti non sono state create pensando alle valute digitali”, ha affermato, quindi “saranno necessarie nuove regole, leggi e quadri per affrontare la valuta digitale”.

Infine, gli investitori istituzionali continuano a supportare bitcoin. È stato nelle notizie di questa settimana che Bridgewater Associates sta pianificando di iniziare a esporsi alle criptovalute, mesi dopo che il suo fondatore miliardario Ray Dalio ha rivelato di possedere bitcoin e ha elogiato la valuta digitale. Inoltre, giovedì, l’amministratore delegato di BlackRock Inc (BLK.N) Larry Fink ha affermato che la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe finire per accelerare le valute digitali come strumento per regolare le transazioni internazionali, poiché il conflitto mette a repentaglio lo slancio della globalizzazione degli ultimi tre decenni .

In una lettera agli azionisti del più grande gestore patrimoniale del mondo, Fink ha affermato che la guerra spingerà i paesi a rivalutare la dipendenza valutaria e che BlackRock stava esaminando valute digitali e stablecoin a causa del crescente interesse dei clienti.