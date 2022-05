Ethereum crolla a causa dei dubbi sulla ‘fusione’ e trascina bitcoin

La calma che si era stabilizzata nel mercato delle criptovalute nei giorni scorsi, con i principali asset che consolidano i grandi ribassi dell’11 e 12 maggio, nella foga dell’affondamento di Terra e dei suoi token UST e LUNA, ha rotto questo giovedì. Ethereum, che alla chiusura di Wall Street ha registrato un calo di quasi 7 punti, è crollato di quasi il 10%, trascinando bitcoin e altri token ai minimi di due settimane, dopo la notizia di problemi nella catena denominata ‘Beacon’, incaricata di cambiare il Protocollo Ethereum al modello proof-of-stake più pulito.

Secondo i media specializzati, il Catena di segnalazione di Ethereum, che sta per introdurre il nuovo modello e abbandonare il protocollo proof-of-work sulla blockchain, ha subito una profonda riorganizzazione di 7 blocchi nelle ultime 24 ore. Un rimescolamento dei blocchi si verifica a causa di una discrepanza nell’ordine dei blocchi, in genere il risultato di attività dannose o di un bug.

Apparentemente, quest’ultima era la causa, che Dimostra che il prossimo switch Proof-of-Stake di Ethereum potrebbe non essere così stabile come sostenuto dal suo fondatore Vitalik Buterin. In definitiva, questo è un altro duro colpo per il mercato delle valute digitali, notevolmente indebolito dopo il profondo sell-off causato dalla debacle di Terra. Ethereum ha perso 1.800 dollari, mentre bitcoin è alle prese con il supporto di 28.500, dove gli esperti indicano che c’è una forte pressione all’acquisto.

Anche l’imminente scadenza di diversi contratti di opzione questa settimana ha causato il caos nel mercato dei futures dell’etere e il token ha subito una quantità anormalmente grande di liquidazioni nelle ultime 12 ore, di circa 118 milioni di dollari – più del doppio di quanto visto da bnitcoin. Quasi il 97% di loro erano posizioni long, indicando che i trader si stavano ampiamente posizionando per un rally di token Ethereum.

Ma la guarigione prevista non si è verificata. Ethereum è rimasto indietro rispetto al più ampio mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore, con Bitcoin in calo di circa l’1%.

Le sue perdite sono state innescate subito dopo che il verbale della recente riunione della Federal Reserve ha mostrato che diversi funzionari della banca centrale sono disposti ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse quest’anno.