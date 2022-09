Ethan Nwaneri diventa il più giovane giocatore in assoluto della Premier League nella vittoria dell’Arsenal sul Brentford

LONDRA — La data è il 21 marzo 2007. “300” è alle stelle al botteghino statunitense. Il CEO di Apple Steve Jobs ha appena lanciato il primo iPhone. Gli LCD Soundsystem hanno appena rilasciato l’eccellente “Sound of Silver”. E la famiglia Nwaneri ha appena accolto Ethan nell’ovile.

Quindici anni e 181 giorni dopo è diventato il giocatore più giovane di sempre della Premier League, battendo il record stabilito da Harvey Elliott per Fulhamche ha esordito nella massima serie all’età di 16 anni e 30 giorni a maggio 2019. Ora l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta spera che Nwaneri lasci la porta aperta ad altri diplomati dell’accademia, seguendo le orme dei diplomati di Hale End Bukayo Saka ed Emile Smith Rowe.

Non è una grande sorpresa che sia anche il giocatore più giovane con cui giocare Arsenale, battendo un record stabilito dalla leggenda del club Cesc Fabregas. Nwaneri è diventato anche il primo esordiente dei Gunners nato dopo essersi trasferiti all’Emirates Stadium.

La sua apparizione come sostituto all’89 ‘per Fabio Vieira è stata la ciliegina sulla torta di un pomeriggio eccezionale per l’Arsenal e i suoi tifosi itineranti, che hanno fatto una serenata al loro esordiente con canti di “va a scuola la mattina” e, mirando a un deludente Brentford lato, “come merda devi essere, ha solo 15 anni”. Infatti Nwaneri è così giovane che non gli è stato permesso di cambiare con il resto della squadra dell’Arsenal prima della partita di oggi.

“E ‘stata una sensazione pura viscerale”, ha detto Arteta della sua decisione di fare la storia con Nwaneri. “Ho incontrato il ragazzo. Mi è piaciuto molto quello che ho visto. Per [Mertesacker, head of Arsenal’s academy] e anche lo staff dell’accademia mi ha dato ottime informazioni su di lui. L’ho conosciuto, anche lui si è allenato un paio di volte con noi. Ieri doveva venire perché abbiamo avuto degli infortuni, soprattutto a Martin [Odegaard]e poi ieri ho avuto la sensazione che se l’opportunità fosse arrivata, l’avrei fatto, e l’ho fatto.

“E’ un altro passo, un’altra esperienza. Nella tua carriera non tutti i passi saranno in avanti. Dopo di che, forse ha bisogno di tre indietro per farne un altro in avanti, ma penso anche che mandi un messaggio davvero forte su chi siamo a come club”.

C’è una ricca stirpe di giovani brillanti che sfondano all’Arsenal non appena sono pronti. Fabregas, che ha stabilito il record poche settimane dopo aver firmato dal Barcellona a 16 anni, e Jack Wilshere si sono trovati entrambi gettati nel profondo in tenera età da Arsene Wenger, che era più che preparato a costruire la sua squadra intorno talento precoce.

Arteta ha seguito quel progetto. Vieira potrebbe essere stato a buon punto nei suoi anni scolastici quando Nwaneri è nato, ma a soli 22 anni ha gli anni migliori davanti a sé, un bel po ‘quando ha segnato il suo primo inizio in Premier League con un tiro piegato da fuori area. Accanto a lui nell’attacco dell’Arsenal c’erano Saka, che ha compiuto solo 21 anni all’inizio di questo mese, e Gabriel Martinelli, nazionale brasiliano a 21 anni.

Arteta è profondamente consapevole del valore della linea di produzione che va da Hale End all’Emirates Stadium. “Tutte le decisioni che prendiamo, che prendo sono per il club. Non è per me, non è per il giocatore. È perché crediamo che abbia un talento che deve essere sviluppato nei prossimi due o tre anni e noi vedrà come lo gestiamo. Il ragazzo lo detterà. Normalmente non siamo noi. Normalmente i giocatori te lo dicono e ti chiedono [that you let them show] quanto lontano possono andare.”

Nwaneri è stato a lungo considerato uno dei giovani migliori e più brillanti dell’Hale End, ma la sua promozione in prima squadra è stata sicuramente in anticipo sui tempi, spinta ad Arteta dopo gli infortuni di Odegaard, Smith Rowe e Reis Nelsonil primo si è ritirato poco prima della vittoria per 3-0 di domenica con un colpo al polpaccio.

Forse non sorprende che Arteta fosse restio a sovraccaricare il suo giovane di informazioni quando è stato convocato in prima squadra sabato sera.

“In questi giorni è meglio non dire loro nulla! Buttalo lì dentro e guarda cosa succede”, ha detto.

“Gli ho detto ieri che sarebbe stato con noi e che voglio che faccia esperienza, che sia in hotel, che veda i preparativi per la partita, che stia vicino ai ragazzi e che doveva essere pronto. Se si Sei su quella panchina, devi essere pronto. [When he came on] Ho detto congratulazioni e divertiti”.

Certamente, il tempismo ha reso Nwaneri un momento di assaporare. Molto prima che entrasse nella mischia Guglielmo SalibaGabriel Jesus e Vieira avevano segnato ottimi gol per riportare la squadra di Mikel Arteta in cima alla classifica della Premier League, dove erano in vantaggio Manchester City e Tottenham di un punto.