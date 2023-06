Etam: i modelli di costumi da bagno più belli che dovrai assolutamente acquistare quest’estate 2023!

Se non avete ancora un costume da bagno per le vacanze estive del 2023, è il momento di fare un giro dal marchio Etam. Infatti, quest’ultimo ha appena lanciato una collezione di splendidi costumi da bagno che sicuramente vi faranno innamorare.

Bisogna dire che questi costumi da bagno hanno già conquistato tutte le fan della moda. Quindi, non perdete tempo e scopriteli qui sotto!

Un costume da bagno con le paillettes di Etam per brillare di mille fuochi l’estate che verrà

L’estate è finalmente arrivata e quindi comincerete a pianificare le vostre prossime vacanze al sole. Per essere pronte in tempo, è il momento di cercare il costume da bagno ideale per quest’estate.

Per farlo, potete fare un giro dal marchio Etam. Abbiamo infatti individuato questo modello che dovrebbe piacervi molto. Si tratta di un costume da bagno blu scuro con le paillettes.

In modo che possiate essere eleganti e brillare di mille fuochi sulla spiaggia. È un costume da bagno molto facile da indossare, non vi preoccupate. Se anche voi siete innamorate di questo modello, non è molto difficile.

Infatti, potrete trovarlo in tutti i negozi del marchio Etam. Ma, questo sarà anche disponibile online. Non dovete preoccuparvi per il prezzo. È più che ragionevole.

Un costume da bagno colorato per dare un po’ di vivacità al vostro look estivo

Il resto dell’anno, avete spesso l’abitudine di indossare abiti scuri e neri. Ma, con l’arrivo del bel tempo è l’occasione ideale per uscire un po’ dalla vostra zona di comfort.

Per le vostre vacanze, perché non optare per un costume da bagno colorato? Va bene così, abbiamo scovato questo splendido modello del marchio Etam solo per voi. Si tratta di un costume da bagno a due pezzi che mostra una bellissima tonalità di verde.

Con questo, sarete sicuramente notate sulla spiaggia. È anche un costume da bagno che metterà in risalto la vostra abbronzatura e il vostro incarnato abbronzato. Avrete voglia di indossarlo per tutta l’estate.

Per potervi procurare questo costume da bagno il più presto possibile, non è difficile. Quindi, questo sarà disponibile in tutti i negozi del marchio Etam. Avrete anche la possibilità di effettuare un ordine sul sito web del marchio. Il suo prezzo è più che conveniente e non dovrebbe creare problemi, anzi.

Un costume da bagno Etam a vita alta per valorizzare la vostra silhouette questo estate

Molte donne non si sentono molto a loro agio nel portare un costume da bagno a due pezzi. Tuttavia, potranno indossare questo modello del marchio Etam senza preoccupazioni. Si tratta effettivamente di un costume da bagno a due pezzi. Solo che è composto da un top e un reggiseno a vita alta. È il taglio ideale per slanciare la vostra pancia, segnare la vostra vita e allungare la vostra silhouette. Con questo costume da bagno, sarete sicure di essere le più eleganti di tutta la spiaggia.

Per ricevere il vostro costume da bagno in tempo per le vacanze, è il momento di fare un giro nel vostro negozio Etam preferito. Potrete anche effettuare un ordine sul sito web del marchio. Quando vedrete il suo prezzo, non potrete resistere e dovrete confermare il vostro carrello. Non vi resta che scegliere il vostro costume da bagno preferito e ordinarlo prima dell’inizio dell’estate che si avvicina!