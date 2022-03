Estrema debolezza di Inditex, che è stata del 3% al di sotto del minimo della pandemia

All’inizio di febbraio abbiamo avvertito del pericolo di perforazione del supporto chiave dei 27 euro. E da allora il valore accumula un calo di oltre il 20%.

Analisi tecnica ABBANDONO DI SOSTEGNO S1 20.40 S2 17.79 R1 22 R2 24.61 Breve termine Medio termine Lungo termine

La perforazione del supporto di 27 euro in Inditex si è rivelata critica. Questo era il supporto orizzontale che collegava i minimi di luglio e dicembre. Questo è stato rotto e il prezzo ha iniziato a correggere fortemente poi ha subito un rimbalzo (pull back) che ha rallentato un po’ prima di attaccare la nuova resistenza e fino ad oggi. La debolezza è così profonda che la scorsa settimana ci ha lasciato un gap ribassista settimanale (forte resistenza) a 21,16 euro e questo lunedì si è svegliato con un altro imponente gap ribassista (che può essere anche settimanale) a 20,36 euro.

In realtà non ci sono più supporti di alcun tipo fino ai minimi del momento peggiore della pandemia per i mercati (marzo 2020) in i 17,79 euro. Lì, a quel livello, è dove in teoria ha più senso che mai tuffarsi in piscina. Proprio adesso Lo stambecco dovrebbe scendere del 22% per tornare ai minimi della pandemia (5.814), mentre i titoli del colosso tessile lo fanno a solo l’8% di loro.