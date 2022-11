Este es el truco para cocer pasta sin gastar luz o gas

En estos tiempos en los que el precio de servicios básicos como la luz o el gas se ha disparado hasta el extremo, las mentes más brillantes de nuestra generación logran demostrar que podemos hacer más cosas para reducir nuestra factura. Conoce el truco para cocer pasta sin gastar luz o gas. Es el caso de Giorgio Parisi, físico galardonado con el premio Nobel en 2021, quien recientemente llevó a cabo unas pruebas en las que dejó en claro que podemos prescindir de la luz y el gas si queremos cocinar pasta.

El truco para cocer pasta sin gastar luz o gas

Probablemente pensarás que eso es imposible, pero lo cierto es que el profesional entró en una polémica hace unos días cuando recomendó a los italianos preparar uno de sus platillos favoritos sin recurrir a estos servicios. Dada la intención manifiesta de muchas autoridades de que reduzcamos hasta el mínimo el consumo de gas y luz, Parisi explicó que todo lo que debe hacerse es poner la pasta en una olla con agua hirviendo, llevarla a ebullición, taparla, y dejar que el producto se elabore por inercia, aprovechando la temperatura que mantiene el recipiente.La clave está en que inmediatamente echamos la pasta en la cacerola, tenemos que detener el suministro de gas. Pero si esto parece extraño en España, en Italia el sólo plantearlo es una ofensa contra las costumbres del país.El Nobel ha compartido este consejo que cada uno tomará o dejará pasar según cuál sea su situación, aunque parece poco probable que consideremos una conducta que va en contra de lo que nos han enseñado siempre.

¿De cuánto sería el ahorro en tiempo y emisiones?

En una publicación a través de la red social Facebook, Parisi afirma que intentó este procedimiento tres veces, todas exitosas, y que según sus cálculos se ahorran hasta ocho minutos de gas encendido de esa manera.Ahora bien, hay otra pregunta que surge inmediatamente y es cómo podemos saber que la pasta está lista, teniendo en cuenta que si la destapamos perderá calor, y que si pierde calor podría no llegar a cocerse.Al menos en los ensayos del físico, solamente hizo falta calcular un minuto más respecto de la cocción común. Suponiendo entonces que se calculen diez minutos, tendrás que esperar once hasta poder servir la comida. Realmente, no es un sacrificio demasiado grande si con eso conseguimos un ahorro de ocho minutos.Y como para acabar de convencernos, esgrime que el ahorro de emisiones respecto de una cocción normal alcanzaría hasta un 47% del CO2 liberado a la atmósfera, de acuerdo a las circunstancias de cada uno.