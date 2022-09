Essere ottimisti migliora la salute cardiovascolare: dimezza il rischio di infarto

Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nel mondo. I cardiologi affermano che il benessere emotivo e l’inquinamento ambientale sono fattori importanti ed emergenti per sviluppare un disturbo di questo tipo. Ed è qui che quest’anno si concentrano. I dati raccolti dal Fondazione spagnola del cuore (FEC) rivelano che, nei pazienti con infarto miocardico, la prevalenza della depressione è tre volte superiore rispetto alla popolazione generale e, inoltre, è sottodiagnosticato. E, al contrario, essere positivi favorisce il nostro cuore: l’ottimismo dimezza il rischio di infarto.In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra questo 29 settembre, la FEC mette sul tavolo diversi studi che parlano dello stretto legame tra depressione e salute cardiovascolare. L’ente ricorda che il 10% della popolazione spagnola soffre, almeno, di un disturbo emotivo e che poco più del 15% ne soffrirà per tutta la vita.

Secondo i dati del 2020, 5,4% degli spagnoli; cioè circa due milioni di persone soffrono di qualche tipo di disturbo depressivo, un disturbo che aumenta del 60% le possibilità di soffrire di malattie cardiache. Infatti, i pazienti con depressione diagnosticata durante una sindrome coronarica acuta si manifestano una peggiore evoluzione e più eventi cardiaci durante il follow-up rispetto a quelli che non hanno la malattia.

Il vantaggio dell’ottimismo

Ecco perchè, essere positivi migliora la salute cardiovascolare, dicono i cardiologi. La FEC indica studi in cui la disposizione all’ottimismo sembra dimezzare il rischio di infarto contro il pessimismo, che, come è stato detto, implica un aumento del rischio di soffrire di malattie cardiache. Allo stesso modo, il buon umore migliora l’evoluzione in caso di eventi cardiovascolari, riduce le possibilità di avere una ricadutaaiuta le migliori prestazioni del sistema immunitario e il sistema nervoso autonomo, rende sane abitudini di vita…

Nel caso dell’ansia, a differenza di quanto accade con la depressione, c’è più polemica per quanto riguarda il suo rapporto con le malattie cardiache. Alcuni studi hanno scoperto che potrebbe essere un fattore associato sia a complicanze durante il ricovero in ospedale sia a un aumento della mortalità nei pazienti con infarto del miocardio. Il più grande studio condotto fino ad oggi in 52 paesi su fattori psicosociali e infarto miocardico sostiene che alti livelli di stress sono legati ad un aumentato rischio di comparsa di infarto ma, chiarisce la FEC, altre indagini non confermano questa correlazione.

Le persone con insonnia hanno un rischio maggiore del 45% di sviluppare o morire per malattie cardiovascolari

Ci sono anche diverse indagini che collegano i disturbi del sonno con una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari. Un’analisi cumulativa per tutti loro lo mostra le persone con insonnia hanno un rischio aumentato del 45% di svilupparsi o muoiono di malattie cardiovascolari rispetto a coloro che non riferiscono disturbi del sonno. Conclusione: lo stress vitale cronico, gli stati emotivi negativi e i disturbi della salute, come depressione e ansia, non solo aumentano il rischio di malattie cardiovascolari e lo aggravano, ma sono anche associati a una maggiore uso delle risorse sanitariesegnalano gli specialisti.

L’impatto dell’inquinamento ambientale

L’inquinamento ambientale è un altro dei fattori di rischio cardiovascolare emergenti, attorno al quale il Gruppo SEC-FEC Verde sta lavorando da mesi. Ed è quello si è già posizionato al quarto posto nell’elenco dei fattori aggravanti o fattori scatenanti di malattie cardiovascolari, solo dietro l’ipertensione, fumo e cattiva alimentazione.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’inquinamento atmosferico potrebbe essere correlato al 25% di tutti i decessi per cardiopatia ischemica. “La contaminazione favorisce la trombosi, l’infiammazione, lo stress ossidativo e la disfunzione endoteliale”, come afferma il dott. Violetta Sanchezcoordinatore del Gruppo SEC-FEC Verde, che aggiunge che tra i Dal 40 all’80% degli effetti nocivi di inquinamento influiscono sul sistema cardiovascolare.

Per ridurre l’impatto dell’inquinamento, sono necessarie politiche che investano in trasporti pubblici più puliti o abitazioni a basso consumo energetico.

Per ridurre l’impatto dell’inquinamento sulle malattie cardiache, dicono i cardiologi, politiche che investono nel trasporto pubblico case più pulite ed efficienti dal punto di vista energetico, accesso a combustibili e tecnologie pulite e corretta gestione dei rifiuti urbani. Individualmente, puoi anche provare a ridurre l’impatto attraverso piccole azioni: camminare, andare in bicicletta invece di guidarecontrollare i livelli di inquinamento atmosferico e Evita le aree fortemente inquinate.