L’eiaculazione precoce è un problema sessuale comune che colpisce tra il 20 e il 30% degli uomini, in particolare i giovani adulti. In Francia, secondo un sondaggio Ifop del 2019, il 66% degli uomini tra i 25 e i 34 anni dichiara di aver riscontrato questo problema, che può causare notevoli frustrazioni nelle coppie. Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università Anglia Ruskin (ARU) ha rivelato che l’esercizio fisico può essere una soluzione efficace per trattare questo disturbo sessuale.

L’eiaculazione precoce: capire il problema

Definizione di eiaculazione precoce

Tecnicamente, l’eiaculazione precoce si verifica quando un uomo raggiunge l’orgasmo e quindi eiacula troppo rapidamente durante l’atto sessuale. Non esiste un tempo preciso nel quale si possa definire ‘precoce’: questa nozione varia da coppia a coppia. Tuttavia, se l’eiaculazione avviene meno di uno o due minuti dopo l’inizio dell’attività sessuale, e se questa situazione crea disagio o insoddisfazione in uno o entrambi i partner, allora si parla di eiaculazione precoce.

Le cause dell’eiaculazione precoce

Molte persone pensano erroneamente che l’eiaculazione precoce sia un problema puramente psicologico. Sebbene lo stress o altre difficoltà emotive possano a volte giocare un ruolo, si è scoperto che l’eiaculazione precoce può anche essere legata a problemi fisici o alterazioni chimiche nel corpo.

Passiamo ora alla questione cruciale: come l’esercizio fisico può aiutare nella gestione dell’eiaculazione precoce ?

Il ruolo dello sport nella gestione dell’eiaculazione precoce

L’effetto dell’esercizio fisico sulla salute sessuale

Svariati studi hanno dimostrato che l’attività fisica può avere un impatto positivo sulla salute sessuale degli uomini. L’esercizio regolare non solo migliora la circolazione sanguigna, ma può anche contribuire a ridurre lo stress e migliorare l’autostima – due fattori importanti quando si tratta di performance sessuali.

L’influenza del fitness sul controllo dell’eiaculazione

Gli esercizi specifici possono aumentare il controllo muscolare e quindi ritardare l’eiaculazione. Alcuni esercizi, come quelli del pavimento pelvico o gli esercizi di Kegel, possono essere particolarmente utili.

Attività Tempo Medio di Esecuzione Correre 30 minuti al giorno, 5 volte alla settimana Esercizi del pavimento pelvico 10 minuti al giorno, tutti i giorni

Dopo aver compreso il ruolo fondamentale del fitness nella gestione dell’eiaculazione precoce, vediamo quali sono gli esercizi più efficaci per rafforzare il pavimento pelvico.

Esercizi semplici per rafforzare il pavimento pelvico

Gli esercizi di Kegel

Questi esercizi prendono il nome dal Dr. Arnold Kegel che li ha ideati. L’obiettivo degli esercizi di Kegel è rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, che svolgono un ruolo importante nel controllo dell’eiaculazione.

Come fare gli esercizi di Kegel

Gli esercizi di Kegel possono essere fatti in qualsiasi posizione: seduti, in piedi o sdraiati. Il movimento base consiste nel contrarre e rilasciare i muscoli come se stessimo cercando di interrompere la corrente durante la minzione.

Oltre agli esercizi di Kegel, ci sono altri tipi di allenamento fisico che possono aiutare a migliorare le prestazioni sessuali. Uno di questi è l’HIIT.

I benefici dell’HIIT sulle performance sessuali

Cos’è l’HIIT ?

L’HIIT, o High Intensity Interval Training, è un tipo di allenamento cardiovascolare che alterna brevi periodi di esercizio ad alta intensità a periodi di recupero o esercizio a bassa intensità.

HIIT e salute sessuale

L’allenamento HIIT migliora la circolazione sanguigna, un fattore fondamentale per una buona funzione erettile e un controllo dell’eiaculazione. Inoltre, l’HIIT aiuta a ridurre lo stress e migliorare l’autostima, entrambi elementi importanti per una vita sessuale soddisfacente.

Sebbene l’HIIT sia un’ottima opzione, non è l’unico tipo di esercizio cardiovascolare che può avere un impatto positivo sulla salute sessuale.

Gli esercizi cardiovascolari e il loro impatto positivo

Correre: un approccio naturale al problema

Correre regolarmente, ad esempio 30 minuti al giorno, cinque volte alla settimana, può avere effetti benefici sul controllo dell’eiaculazione paragonabili a quelli del trattamento farmacologico convenzionale con dapoxetina.

Nuotare per migliorare le performance sessuali

Anche nuotare può essere estremamente benefico. Questo esercizio fisico completo e a basso impatto è ideale per migliorare la circolazione sanguigna e rafforzare i muscoli.

Ecco quindi come l’esercizio fisico si rivela un trattamento naturale contro l’eiaculazione precoce.

Un trattamento naturale senza effetti collaterali

Gli effetti benefici dell’esercizio fisico

A differenza dei trattamenti farmacologici, l’attività fisica non presenta effetti collaterali. Le persone che soffrono di eiaculazione precoce possono quindi gestire il loro problema in modo naturale e senza rischi aggiuntivi.

Un approccio proattivo al problema

L’approccio proattivo all’eiaculazione precoce attraverso l’esercizio fisico offre una luce di speranza a coloro che ne soffrono. Questa soluzione non solo può aiutare a migliorare la salute sessuale, ma anche il benessere generale.

Tuttavia, è essenziale confrontare questo tipo di trattamento con quello tradizionale basato su farmaci.

Confronto con i trattamenti medici tradizionali

I limiti del trattamento farmacologico

Sebbene i farmaci come la dapoxetina possano essere efficaci nel gestire l’eiaculazione precoce, questi presentano vari svantaggi, tra cui potenziali effetti collaterali e costi associati.

I vantaggi dell’approccio naturale

Al contrario, l’approccio basato sull’esercizio fisico costituisce un’alternativa interessante: è una soluzione a basso costo, senza effetti collaterali e che ha anche molti altri benefici per la salute.

Terminiamo ora con un breve riassunto dei punti chiave discussi nell’articolo.

È evidente che l’attività fisica regolare non solo è benefica per la salute generale, ma può anche svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dell’eiaculazione precoce. Gli esercizi di Kegel, l’allenamento HIIT e altre attività cardiovascolari come corsa e nuoto possono essere particolarmente utili. Questo approccio naturale al problema offre una luce di speranza a coloro che ne soffrono, senza i potenziali effetti collaterali dei trattamenti farmacologici. Ecco quindi un nuovo campo interessante di studio per ricercatori e professionisti sanitari nel campo della sessualità maschile.

