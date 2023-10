Esclusivo: IKEA presenta in anteprima le uscite di novembre 2023 !

Come ogni mese, il colosso svedese svela alcune novità per ripensare ogni stanza della casa. IKEA è il più grande produttore al mondo di mobili e accessori per la casa, con un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, tutti a prezzi molto bassi.

IKEA: zoom sulle novità di novembre

In questa stagione, avrete bisogno di preparare l’alloggio per accogliere parenti e amici in tutte le occasioni. Con l’accorciarsi delle giornate e l’aumentare del freddo, le persone preferivano riunirsi in casa attorno a un buon pasto, in un’atmosfera di pace e di benessere. un’atmosfera avvolgente. È una buona cosa che IKEA offra nuovi mobili e spazi di stoccaggio per pasti improvvisati. La prova è nella nuova vetrina rossa HEMNES che offre un elegante spazio per riporre tutti gli elementi essenziali della tavola. Potete anche rinnovare i vostri ambienti con Lampada da tavolo BLIDVÄDER il cuscino colorato SLÅNMOTT o il Tappeto shag CYKELVÄG.

IKEA: novità di novembre a prezzi mini

Uno di questi Notizie di novembre Ti piace? Non siate timidi! IKEA offre un’ampia gamma di mobili, magazzino e oggetti deco a prezzo molto basso. Ciò è dimostrato dalla Lenzuolo da bagno VALLASÅN € 6,99 il Copricuscino NÄSSELKLOCKA €12,99 o il piolo PLOGA a soli € 19,99 !

I nuovi prodotti IKEA per l’autunno

Volete rendere il vostro interno più cocooning ? Optate per il Candele profumate GLASBJÖRK venduto in vasi di ceramica, il Tappeto in finta pelle di pecora TOFTLUND il plaid SOLTULPAN bianco sporco morbidissimo al tatto e il caldo piumino SMÅSPORRE perfetto per riscaldarsi quest’inverno.