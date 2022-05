Erling Haaland si trasferisce al Manchester City: le prossime stelle a trasferirsi potrebbero includere Kylian Mbappe e Robert Lewandowski

Insieme a Ufficializzato il trasferimento di Erling Haaland al Manchester City, il suo trasferimento è destinato a essere il primo grande domino a cadere in quella che dovrebbe essere un’estate impegnativa. Molti dei migliori talenti del mondo potrebbero potenzialmente muoversi e non mancheranno i corteggiatori. Un’estate dopo aver visto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fare delle mosse, il prossimo raccolto potrebbe essere altrettanto eccitante. Ecco i nomi da tenere d’occhio, chi dovrebbe essere interessato, l’adattamento migliore e un pronostico per ciò che accadrà al resto delle più grandi stelle del calcio europeo.

Kylian Mbappé

La prossima grande cosa, il giocatore che è destinato a diventare il nuovo “Messi o Ronaldo”, è il nome più caldo nel mercato estivo. Questo è a causa di una combinazione di cose però. Innanzitutto, è solo un talento d’élite e migliorerà solo con più Palloni d’Oro possibilmente in futuro, ma anche il suo contratto scade quest’estate, rendendolo un free agent. Il PSG rischia di perderlo e potenzialmente non ottenere nulla in cambio se non firma di nuovo. Le voci sul Real Madrid sono lì da tempo e, sebbene si sia parlato di un fatto che potrebbe rimanere a Parigi, ha la possibilità di unirsi al connazionale Karim Benzema per una squadra che potrebbe vincere la Champions League.

Squadre attese a mostrare interesse: Real Madrid, Liverpool

Il più adatto: Real Madrid

Predizione: Firma un contratto quinquennale con il Real Madrid

Robert Lewandowski

Il contratto dell’attaccante polacco superstar non scadrà fino al 30 giugno 2023, ma si è parlato molto di lui che potrebbe unirsi al Barcellona. Come mai? Chissà, davvero. Forse vuole mettersi alla prova in un nuovo campionato e sarebbe intrigante vederlo, diciamo, in Spagna o in Inghilterra. Forse vuole firmare un prolungamento del contratto e la sua squadra attuale non sta giocando a pallone, ma il Bayern è ancora costruito per vincere di nuovo l’UCL e, senza Lewandowski, non sono così forti contendenti. Potrebbe andare ovunque e produrre una stagione da 30 gol, ma alla fine penso che rimanga.

Squadre attese a mostrare interesse: FC Barcellona, ​​Manchester United

Il più adatto: Bayern Monaco

Predizione: Rimane al Bayern Monaco

Mohamed Salah

L’egiziano, come Lewandowski, ha un accordo fino al 2023, ma finora lui e il Liverpool non hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto. Ci si aspetterebbe che rimanga con i Reds. Dopotutto, ha una relazione incredibile con Jurgen Klopp, Sadio Mane e altri. Ma potrebbe essere tentato da alcuni degli altri top club del mondo? Ha portato la sua carriera a nuovi livelli ad Anfield e sembra quasi impossibile che il Liverpool lo lasci andare.

Squadre attese a mostrare interesse: PSG, Real Madrid, Barcellona

Il più adatto: Liverpool

Predizione: Firma nuovamente con il Liverpool

Paul Pogba

Ah, Pogba. Quando non è al Manchester United, è qualcos’altro. Ma come molti con i Red Devils, la sua qualità diminuisce a causa della mancanza di chimica, come gran parte della squadra che si comporta poco. Pogba ha 29 anni, il suo contratto scade quest’estate e ha più o meno sprecato gli ultimi sei anni della sua carriera allo United, anche se il suo conto in banca sicuramente dice diversamente. Vincitore della Coppa del Mondo, potrebbe desiderare un po’ di stabilità per il club. Ultimamente sono circolate voci sul potenziale trasferimento a Man City, ma sicuramente sembra di tornare alla Juventus o tornare a casa in Francia e unirsi al PSG ha molto senso. Quando è acceso e concentrato, può cambiare in meglio la stagione di una squadra, ma deve trovare un posto dove ci sia chimica immediata e minuti da avere.

Squadre attese a mostrare interesse: PSG, Juventus, Real Madrid, Manchester City

Il più adatto: Juve

Predizione: Si unisce al PSG a parametro zero

Paolo Dybala

Uno dei giocatori più intriganti del mercato, il contratto di Dybala scadrà quest’estate, il che significa che probabilmente lascerà la Juve a parametro zero. Non mancheranno i club che cercheranno di ingaggiare il minuscolo e talentuoso argentino, e sicuramente sembra che l’Inter sia la favorita. Con il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che cerca di portarlo a est di Torino, potrebbe essere un pezzo chiave per unirsi a Lautaro Martinez in attacco. Riuscite a immaginare se l’Inter riuscisse a recuperare Lukaku ea mettere Dybala e Martinez da una parte e dall’altra? Ha bisogno di minuti più coerenti, soprattutto se vuole fare la Coppa del Mondo con l’Argentina entro la fine dell’anno. L’Inter potrebbe essere il posto migliore per farlo, ma si aspetta che anche il Tottenham lo insegua pesantemente.

Squadre attese a mostrare interesse: Manchester United, Tottenham, Inter, PSG

Il più adatto: Inter Milan

Predizione: Firma un contratto quadriennale con l’Inter