Epatite infantile: varie ipotesi aperte e un possibile sospetto

Con qualche 228 casi segnalati di epatite pediatrica acuto di origine sconosciutasecondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la comunità scientifica ne sta cercando le cause e, sebbene ci siano varie ipotesi apertealcune indicazioni indicano un adenovirus, F41.

Il professore di microbiologia all’Università di Salamanca (USAL) Raúl Rivas recensisce con EFE, in sei domande, ciò che è noto e ciò che è ancora sconosciuto di questa malattiadi cui casi sono stati segnalati in venti paesi.

In Spagna, da gennaio sono stati indagati 22 casi, secondo i dati del 29 aprile. In quattro dei nove casi analizzati in cui sono disponibili i risultati, è stato ottenuto un test positivo per l’adenovirus.

Al momento, indica Rivas, ci sono più domande che risposte sulla causa di questa malattia, che colpisce dai bambini ai 16 anni e ha causato almeno quattro morti nel mondo.

Cosa si sa sulla possibile causa dell’epatite pediatrica acuta?

In questo momento, è ancora difficile dire qualcosa al riguardo, tutto è ipotesi, però “la finestra microbiologica è spalancata” perché non c’è nessun altro problema che mostri uno schema comune, nemmeno in termini di problemi ambientali, esposizione ad agenti tossici o cibo.

I campioni sono ancora in fase di raccolta e l’OMS ha chiesto per analizzare l’eventuale presenza di alcuni virusma quelli che causano l’epatite A, B, C, D ed E sono attualmente esclusi perché non sono comparsi.

Quali ipotesi vengono considerate?

In alcuni campioni sono comparsi adenovirus come F41che è un sierotipo molto specifico dell’adenovirus enterico e normalmente provoca sintomi intestinali, ma fino ad ora non si era visto che potesse causare danni così frequenti nei bambini sani.

È un segno che “Dobbiamo stare attenti” per vedere se circola un nuovo sierotipo di adenovirus, “non lo sappiamo”; se l’F41 ha avuto una mutazione che favorisce il trofismo virale (specificità di infettare un particolare tipo di cellula o tessuto) verso il fegato, o se c’è una coinfezione con un altro virus.

Né si può escludere che si tratti di un virus non descritto o per il quale questa sintomatologia non sia stata stabilita. “Varie ipotesi sono aperte”.

Un altro è che SARS-CoV-2 potrebbe aver favorito la co-infezione con altri virus che possono causare danni di questo tipo. Questo virus che causa covid-19 è stato trovato in alcuni campioni.

Il SARS-CoV-2 sta circolando e molti dei problemi che può causare o che favorisce altri tipi di infezioni sono sconosciuti perché “lascia un po’ decimato il nostro sistema immunitario. Sono cose che ancora non sappiamo”.

L’adenovirus F41 sarebbe l’ipotesi più probabile?

È un’ipotesi, ma non è certa. Finora è apparso in una “alta percentuale” di campioni, visti principalmente in Alabama (USA), in alcuni europei e in altri luoghi, ma non in tutti. Il primo caso asiatico, che è stato registrato in Giappone qualche giorno fa, “sembra essere risultato negativo all’F41”, motivo per cui deve continuare ad essere analizzato.

Gli adenovirus hanno già causato l’epatite?

gli adenovirus lo sono abbastanza comune e circolano in tutto il pianeta durante tutto l’anno, sebbene la maggior parte dei picchi tenda a verificarsi nel tardo inverno o in primavera. Alcuni possono causare danni al fegato, specialmente nei bambini immunocompromessi, ma non sono stati osservati nei bambini sani.

Due anni di pandemia, indossare la mascherina e le misure di distanziamento sociale potrebbero aver indebolito il sistema immunitario dei bambini?

È difficile che sia così perché ci sono bambini affetti fino a 16 anni di età. Prima della pandemia, i bambini di età compresa tra cinque, sei anni e più erano in contatto frequente e permanente con gli adenovirus.

“È difficile pensare” che, per il fatto di aver indossato una mascherina, ora un adenovirus può colpire in questo modo, all’improvviso.

Cosa è necessario per determinare la causa di questo tipo di epatite?

La cosa logica in questo momento è cosa si sta facendo, raccogliere più dati possibili e questo implica determinare tutti i campioni di feci, urina, sangue, biopsie epatiche, sia casi presenti che vecchi, come ha sollecitato l’OMS.

La distribuzione dei casi può essere ampia, non solo geograficamente ma nel tempo, che viene da dietro e cominciamo a vederla ora, ecco perché si richiede che vengano analizzati campioni di casi clinici che hanno presentato questa sintomatologia nei mesi scorsi.

È anche possibile che siamo “sulla punta di un iceberg perché si vedono solo i casi più gravi”.

Vanno ricercati diversi agenti microbiologici, concentrandosi sugli adenovirus, ma anche su altre possibilità per stabilire se questi casi hanno qualcosa in comune.

“Molte porte sono ancora aperte”, ecco perché è necessario raccogliere il massimo dei dati e, soprattutto, prestare attenzione ai sintomi nei bambini come ittero, feci bianche e urine scure, affinché i centri di assistenza primaria li raccolgano e facciano il prove pertinenti, per avere quante più informazioni possibili che “mostrano quale agente può essere coinvolto”.