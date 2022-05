Epatite acuta infantile: cosa c’è dietro l’aumento dei casi?

È l’ipotesi che acquista più forza, ma è ancora sotto inchiesta, sfuma gli esperti. Che, dopo l’aumento dei casi di epatite acuta infantile di origine sconosciuta che vengono segnalati da diversi paesi, compresa la Spagna, non è solo un adenovirusma piuttosto che i bambini -più protetti dalle mascherine che sono stati costretti a indossare durante la pandemia di Covid-19- ora sono più esposti a questo patogeno che causa una vasta gamma di malattie e le immagini misteriose che vengono registrate.

In totale, almeno 228 casi in 20 paesi diversi. Un aumento che confonde i medici e li preoccupa, ammette a El Periódico de España, giornale dello stesso gruppo, Prensa Ibérica, che questo giornale, la dott.ssa María Buti, del Associazione spagnola per gli studi sul fegato (AEE).

Lo stesso lunedì, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha assicurato che l’aumento dei casi di epatite acuta infantile è una questione “molto urgente” a cui stanno dando “priorità assoluta”. “È molto urgente e stiamo dando priorità assoluta a questo e di lavorare a stretto contatto con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, per il suo acronimo in inglese) in gestione e coordinamento”, ha indicato da Lisbona il direttore regionale delle Emergenze dell’OMS, Gerald Rockenschaub. Con i dati di martedì, ha riferito l’OMS almeno 228 casi ei paesi colpiti sono già venti, quasi il doppio rispetto a 10 giorni fa.

Tra il 1 gennaio e il 29 aprile 2022, in Spagna sono stati rilevati 22 casi di epatite grave sconosciuta in minori di età compresa tra 0 e 16 anni.

Tra il 1 gennaio 2022 e il 29 aprile 2022, in Spagna hanno rilevato 22 casi sotto inchiesta di epatite grave non affiliata in persone di età compresa tra 0 e 16 anni senza alcun legame epidemiologico tra loro, come riportato venerdì scorso dal Ministero della Salute. Di quelli inizialmente notificati (rapporto 22 aprile), 3 sono stati scartati. In quattro casi su otto analizzati, in cui sono disponibili i risultati, a un test positivo per l’adenovirus.

In un caso, secondo le stesse informazioni del Ministero, è stato possibile determinare, attraverso il sequenziamento genomico nel Centro nazionale di microbiologia, che l’adenovirus è di tipo 2 e il resto sono in attesa di risultati. Come spiegato dal ministero guidato da Carolina Darias, stanno applicando i servizi di epidemiologia un questionario completo a tutti i casi finora individuati, senza finora causa comune trovata.

Un’indagine attiva

Dall’Associazione spagnola per gli studi sul fegato (AEEH), capofila dell’Alleanza per l’eliminazione dell’epatite virale in Spagna (AEHVE), la sua ex presidente, la dott.ssa María Buti, anche lei collaboratrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , ammette che nelle organizzazioni internazionali c’è “preoccupazione” per l’aumento del numero dei casi. “Questo è quanto ha trasmesso l’OMS e perché, inoltre, ci sono diversi casi di bambini che, pur essendo pochi, hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato e questo è un segno di serietà e preoccupazione”, afferma lo specialista.

Il medico esamina ciò che è noto finora. Che c’è stato “un aumento molto significativo dei casi” di questa epatite acuta di causa sconosciuta. Fino allo scorso 21 aprile, 169 casi nel mondo, si dettaglia. Attualmente, secondo i dati dell’OMS, sono già almeno 228. Altri 50 casi sospetti sono oggetto di indagine e almeno quattro regioni sono interessate (la maggior parte dei casi è stata segnalata in Europa, ma ci sono state anche notifiche in Americhe, Asia-Pacifico e Asia meridionale).

I primi dieci sono stati notificati dal Regno Unito all’organizzazione internazionale il 5 aprile, in bambini di età inferiore ai dieci anni senza precedenti disturbi, e da allora sono state rilevate infezioni anche in Spagna, Israele, Danimarca, Italia, Stati Uniti e Belgiotra gli altri paesi.

“Alcuni bambini avrebbero avuto bisogno di un trattamento specializzato in unità di fegato e, in alcuni casi, di un trapianto”, afferma il dottor Buti

“Alcuni di questi bambini avrebbero avuto bisogno di cure specialistiche in reparti epatici e, in alcuni casi, di un trapianto. La maggior parte di loro ha esordito con sintomi gastrointestinali, diarrea, vomito, disturbi intestinali… Pochi giorni prima di presentare l’epatite acuta. Di conseguenza di questo, sia nell’OMS che nell’ECDC, è stata creata una segnalazione e sono stati definiti i casi probabili: ragazzi sotto i 16 anni, con epatite acuta, con valori di transaminasi elevati superiori a 500 e l’OMS ha lavorato su questo. Nella definizione di questi casi in modo che possano essere segnalati e questo possa essere utile per conoscere la causa”, afferma il dottor Buti.

"Nel Regno Unito hanno visto che i livelli circolanti di adenovirus sono superiori a uno o due anni fa", afferma la portavoce dell'Associazione spagnola per gli studi sul fegato

Tra le cause che si stanno prendendo in considerazione, aggiunge, l’ipotesi con “più possibilità – ma non confermata, perché ancora sotto inchiesta, chiarisce – è che, dietro, ci sia un adenovirus”. Si basa sul fatto che, soprattutto nel Regno Unito, dove è stata registrata la maggior parte dei casi, questo patogeno è stato rilevato nel 75% di questi bambini. “E hanno visto che i livelli circolanti di adenovirus sono superiori a uno o due anni fa”, afferma la portavoce del Associazione spagnola per gli studi sul fegato .

Bambini, più esposti dopo la pandemia

È allora che lo specialista si domanda: “Perché l’adenovirus è stato in grado di produrre questo? Se alla fine l’agente eziologico eziologico è un adenovirus, forse è perché questi bambini –a causa della pandemia e delle mascherine, specifica– sono stati meno esposti all’adenovirus e ora (perché sono più esposti) può produrre queste immagini”, spiega il medico.

Ma, in aggiunta, fa notare che le autorità sanitarie stanno valutando altri “altri fattori che possono spiegarlo, come un tossico, un farmaco o qualcos’altro nell’ambiente di interagire con l’adenovirus. In questo caso, non parlo di nulla in particolare perché è sotto inchiesta, ma pensano che potrebbe esserci un cofattore“, dice il medico. Coglie l’occasione per inviare un messaggio di cautela, ma ammette che c’è preoccupazione. Inoltre, indica che è normale che, con il passare dei giorni, siano stati segnalati più casi”.Se c’è un avviso, cerca e si trova più di quando non si fa», conclude.