Entriamo in modalità hygge!

Come un faro nelle lunghe notti invernali, l’arte del benessere danese getta nuova luce sul design contemporaneo. Sostenendo il comfort e l’autenticità, le nuove tendenze si prestano particolarmente bene hygge. Segui questa guida di quattro lezioni allo svernamento scandinavo!

Materiali naturali, arredi Vintage ▾eclettismo e artigianalità conquistano i nostri interni: ci sono tutti gli ingredienti per un inverno alla moda bozzolo in uno spirito hygge. Questo stile di vita ti invita a rilassarti da solo o con gli amici in un’atmosfera rilassante per contrastare il freddo e l’oscurità dell’inverno. Ce ne siamo ispirati per una casa che brilla dall’interno!

Concentrati sul colore

I colori hanno il potere ineguagliabile di trasmettere la loro energia alla stanza. Che bello: tra rosa antico, grigio perla, verde salvia, lino naturale e giallo solare, le tonalità 2022 promettono di diffondere tranquillità e calore tutt’intorno.

Li combiniamo con tessuti naturali, mobili confortevoli e accessori di design per a hygge dove è bello rilassarsi. Una porta che mostra un colore tenue imporrà questa atmosfera ancor prima di aver fatto il grande passo. Controlla il sito web di Novatech per vedere i diversi gradi offerti.

Integrare il legno

A volte ricorda la convivialità dei casolari di una volta, a volte il morbido comfort della vita in chalet, il legno è il materiale d’elezione per diffondere calore e comfort in casa. Acero, rovere e noce saranno ovunque quest’anno, dai mobili ai pannelli scanalati. Se hai un camino, cogli l’occasione per renderlo un elemento centrale dell’arredamento. Siamo onesti: è difficile fare di più hygge che pacifico caminetto!

lascia entrare la luce

La forma d’arte al centro di hygge, la luce è essenziale per la vita. Niente è più efficace di una buona dose di sole per contrastare la depressione stagionale e promuovere il benessere, da qui l’importanza di finestre e porte finestre che lasciano entrare quanta più luce naturale possibile.

Anche la scelta dell’illuminazione non è da trascurare e va fatta con attenzione in base alla disposizione e all’uso di ogni stanza: diamo la priorità a un’illuminazione soffusa. Infine, per creare rapidamente un’atmosfera accogliente in cui rilassarsi a fine giornata, non dimenticare di fare scorta di candele!

Invita la natura

Più piante, maggiore è la percentuale di felicità! Non solo un po’ di verde aiuta ad assorbire l’umidità e purificare l’aria circostante, ma aiuta anche a dare energia alle stanze. Sono abbinati a materiali naturali, come vimini, lana e lino. Installare grandi finestre è anche un modo molto efficace per invitare la natura nella tua casa.