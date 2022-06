Energie rinnovabili, una scommessa “più allettante che mai” per i piani Ue

La guerra in Ucraina ha accentuato la crisi energetica iniziata alla fine del 2021, facendo salire i prezzi del gas, provocando un’estrema volatilità del petrolio e costringendo i consumatori a pagare più che mai le bollette dell’elettricità. Tuttavia, molti dei fattori che hanno causato questa situazione si potevano già osservare lo scorso anno: il aumento della domanda di petrolio e gas durante la riapertura economica post-pandemia, il aumento del costo dei diritti di emissione di CO2 o il maggiore concorrenza per il gas naturale liquefatto (GNL) dall’Asia e dal Sud America.

Questi e altri problemi stanno facendo sì che i futures sul gas rimangano molto alti, una situazione particolarmente grave per il Vecchio Continente perché, secondo la Commissione Europea, l’Unione Europea importa il 90% del proprio consumo di gas. La situazione è ancora più pericolosa quando Il 40% proviene dalla Russiache l’ha avvertito interromperà la fornitura a tutti quei paesi che non la pagano in rubli come hai già fatto Finlandia, Paesi Basso o Polonia. Inoltre, il Paese presieduto da Vladimir Putin contribuisce in giro 30% del greggio importato dall’UE Y circa il 50% del carboneanche se la Commissione ha già posto il veto all’importazione di quest’ultimo.

Insieme a il conflitto armato in Ucraina è ancora irrisoltol’UE ha annunciato un accordo a ridurre del 90% le importazioni di greggio russocosì come quello di tagliare di due terzi gli acquisti di gas dalla Russia. Entrambe le azioni, però a breve lasceranno il segno nelle economie dei Ventisettefanno parte dell’ambizioso piano comunitario ‘REPowerEU’una proposta basata sul piano ‘Adatto per 55’che mira ad aumentare la resilienza del sistema energetico dell’Unione, ridurre le emissioni nette del 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e infine raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

In questo contesto Edison sottolinea che le energie rinnovabili potrebbero rappresentare quasi il 70% della produzione combinata di elettricità dell’Unione Europea e del Regno Unito nel 2030un aumento significativo rispetto al 40% che calcolano per lo scorso 2021. Per questo la società di consulenza londinese ritiene che l’ambiente sia più allettante che mai per scommettere sulle aziende legate a queste energie pulite.

IMPEGNO PER L’ENERGIA SOLARE ED EOLICA

Le tecnologie di generazione di energia eolica e solare si sono sviluppate considerevolmente negli ultimi 20 anni e i costi sono diminuiti notevolmente. Anche prima dei recenti rincari dell’energia, sottolineano da Edison, l’economia del solare fotovoltaico e dell’eolico onshore era favorita rispetto ad altre tecnologie di generazione di energia, senza il supporto del governo, in tutto il mondo.

“Tra il 2010 e il 2020, il costo medio ponderato dell’energia (LCOE) per l’energia eolica onshore è stato ridotto del 56%fino a $ 39/MWh, che è notevolmente al di sotto della fascia bassa dei combustibili fossili di circa $ 60/MWh e quella delle centrali a gas a ciclo combinato”, spiega James Magness, Direttore di Edison Energy and Resources.

Inoltre, secondo Edison, l’LCOE del solare fotovoltaico è diminuito dell’85% nell’ultimo decennio, “la più grande quantità di qualsiasi tecnologia”, fino a $ 57/MWh. Da parte sua, il LCOE della centrale idroelettrica è aumentato nello stesso periodo del 16%, sebbene sia ancora di soli 44 $/MWh.

“Entrambe sono tecnologie mature e di nicchia e la loro economia tende a dipendere fortemente dalla posizione del progetto. L’attrattiva relativa delle energie rinnovabili è ancora più favorevole nell’attuale contesto di prezzi elevati da combustibili fossili, con prezzi all’ingrosso dell’elettricità ancora superiori a € 150/MWh ($ 160/MWh) in molti paesi europei.

PROSPETTIVE DI CRESCITA

Secondo Edison, negli ultimi 20 anni, le energie rinnovabili hanno rappresentato oltre il 75% degli aumenti netti di capacità nell’UE-27 e nel Regno Unito. Infatti, secondo i calcoli della società di consulenza londinese, nel periodo 2006-10 le energie rinnovabili hanno installato una capacità netta nettamente superiore a qualsiasi altra tecnologia di generazione di energia, il 62%. Inoltre, nel quinquennio 2016-20, le rinnovabili hanno rappresentato il 100% degli incrementi netti e l’eolico e il solare ne hanno rappresentato oltre il 90%; solo la Polonia è l’unico paese che ha aumentato la propria capacità termica a carbone negli ultimi cinque anni.

Con questi dati alla mano, oltre alla progressiva chiusura in vari paesi delle proprie centrali a carbone e, più recentemente, delle centrali a gas, Edison sottolinea che è in atto un cambiamento significativo nella produzione di energia in Europa (UE -27 e Regno Unito), con 39% dell’elettricità generata da energie rinnovabili nel 2020rispetto al 20% nel 2010 e al 14% nel 2000 (che era prevalentemente idroelettrico).

Allo stesso modo, dall’azienda britannica lo fanno notareIl mercato eolico europeo potrebbe crescere del 23% fino al 2023con una capacità totale di 583 GW, mentre il tasso di crescita del mercato solare potrebbe raggiungere il 12% e una capacità totale di 615 GW. Tuttavia, sottolineano l’importanza di investire nella rete elettrica e nello stoccaggio di energiacosì come da promuovere i meccanismi di finanziamento aziendali PPA (“Power Purchase Agreement”).ovvero gli accordi di acquisto di energia a lungo termine tra uno sviluppatore di energie rinnovabili e un consumatore, e offrono un migliore accesso ad essi per i nuovi acquirenti come le piccole e medie imprese.

Per Edison, questa crescita delle rinnovabili europee, alimentata da un contesto normativo favorevole e da prezzi dell’elettricità strutturalmente più elevati nei prossimi anni, “dovrebbe generare valore nel settore, con i promotori di energie rinnovabili come i principali beneficiari”. “Prevediamo che parte di questo valore influirà sui produttori di apparecchiature per l’energia rinnovabile e, in misura minore, sui fornitori di componenti e servizi e sulle società di stoccaggio dell’energia e di rete”, aggiungono.