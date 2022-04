Eneko Knörr: “La più grande validità legale della Spagna per bitcoin è abilitare la casella Income”

Gli ultimi giorni sono stati di enorme intensità per lo spazio crittografico e gli esperti concordano sul fatto che gli sviluppi e gli eventi che si verificano intorno alle risorse digitali non fanno altro che rafforzarne i fondamenti. Le notizie favorevoli si sovrappongono. L’acquisto di Twitter da parte del CEO di Tesla, Elon Musk; L’annuncio di Fidelity che offre la possibilità di aggiungere bitcoin ai tuoi piani pensionistici; il Repubblica Centrafricanache questo 27 aprile è diventato il secondo paese al mondo a rendere ufficiale bitcoin come moneta a corso legale…

La Spagna non è esclusa e oltre a consentire il casella 1626 Per dichiarare gli investimenti in criptovalute in Reddito, la Banca di Spagna ha pubblicato un capitolo speciale dedicato alle criptovalute all’interno del Rapporto di stabilità finanziaria di primavera, in cui si afferma che il 12% degli spagnoli ha investimenti in token crittografici.

Abbiamo parlato di tutti questi argomenti con Eneko Knorr, uno dei fondatori della società di custodia di criptovalute Onyze, pioniere, imprenditore e investitore in startup come Cabify, Housers o Captio. È considerato una delle persone più influenti della “blockchain” in Spagna.

Ascolta l’intervista completa sul podcast:





Domanda (D): Nonostante molte voci abbiano iniziato a prevedere che l’acquisto di Twitter da parte di Musk sarebbe stato il catalizzatore di un nuovo rally per bitcoin, non sembra aver avuto l’effetto previsto. Qual è la tua opinione su questa operazione?

Risposta (A): Elon Musk è stato al centro delle polemiche nell’ultimo anno per il suo supporto al bitcoin, poi per le sue critiche. Ha promosso una valuta che è una “shitcoin” (spazzatura), che sale ogni volta che fa qualcosa perché presumibilmente continuerà a supportarla. È stato considerato che il suo nuovo ruolo di proprietario di Twitter andrà a beneficio di dogecoin, anche se dubito fortemente che lo farà.

D: Dai, non ti piace che una sola persona abbia così tanto potere e muova così tanto il mercato…

UN: Quello che non mi piace è il dogecoin, un token dietro il quale non c’è nulla e considerato uno scherzo dal suo stesso creatore. Per quanto riguarda l’influenza di Musk, è probabile che una persona con 87 milioni di fedeli seguaci abbia un impatto immediato in tutto il mondo e gran parte del successo di Tesla deriva da quei fan. Essere ora il proprietario di Twitter non cambierà questo fatto, soprattutto quando ha promesso che rilascerà l’algoritmo, il che non è a suo favore.

D: È innegabile che bitcoin debba a Musk la sua performance dell’ultimo anno: i suoi massimi storici e spalancare le porte all’interesse di Wall Street…

UN: L’ingresso di grandi investitori istituzionali in progetti e aziende di criptovalute è una cosa normale, che anticipiamo da tempo e che avvantaggia l’ecosistema e la sua crescita. Gli incrementi che stimiamo a lungo termine -senza che questo costituisca un consiglio di investimento- sono in gran parte basati sul fatto che il mondo sta andando verso le criptovalute e che entreranno sempre più fondi di investimento e investitori istituzionali.

D’altra parte, che gli investitori assegnino una percentuale alle criptovalute è logico per una semplice questione di teoria della gestione del portafoglio e perché da tempo ci siamo lasciati alle spalle tutta la carica negativa sul fatto che bitcoin e gli “altcoin” siano una bolla o un tulipano

D: Ma ci sono ancora ‘tulipanisti’, come esempio abbiamo lo stesso Warren Buffett.

UN: Penso che per una persona di quell’età, senza nulla togliere a tutto quello che ha fatto, la tecnologia gli diventi difficile. Ricordiamoci che lui stesso ha ammesso che gli è mancato investire su Google e Amazon perché non li capiva, quindi non possiamo fingere che capisca anche bitcoin.

D: A parte l’Oracolo di Omaha, bitcoin si è ritagliato un posto tra i giganti finanziari statunitensi, al punto che ‘crypto’ è diventato fortemente correlato alla Borsa di New York.

UN: Storicamente, bitcoin è stato completamente non correlato con i mercati finanziari e negli ultimi due anni, cosa interessante, si sta verificando questa importante correlazione. Tuttavia, qualsiasi investitore azionario avrebbe già voluto moltiplicare il proprio investimento per 10 in questo periodo come ha fatto bitcoin, quindi è una correlazione relativa.

Va riconosciuto che il nuovo tipo di investitore ha cambiato il comportamento della valuta. Come sono ormai entrate queste istituzioni, il giorno in cui vedono che il mercato azionario va male, vendono bitcoin come se fosse solo un’altra azione tecnologica, senza pensare che sia qualcosa di completamente diverso.

D: Anche le aziende che hanno aggiunto bitcoin alla loro tesoreria sono entrate in questo mercato: MicroStrategy, la stessa Tesla, Block, Meitu… Il ruolo dei custodi sta diventando sempre più importante per aiutare a gestire la sicurezza di questi investimenti?

UN: Quello che spesso accade nelle aziende è che si rendono conto che investire in bitcoin ha le sue difficoltà, nonostante diventi sempre più accessibile. Nello specifico, le aziende devono prendere decisioni su chi è responsabile della custodia delle chiavi e, quindi, dell’accesso alle criptovalute acquistate, con il rischio che ciò comporti la perdita dell’investimento in caso di smarrimento di tali chiavi. Pertanto, l’opzione di cederlo a terzi per la custodia ha perfettamente senso per gli investitori istituzionali, quasi più che nel caso dei singoli investitori.

D: Ma il ruolo di intermediario non va contro la natura decentralizzata di ‘crypto’?

UN: La visione purista delle criptovalute, di avere il controllo assoluto dei nostri soldi e delle nostre password, è un ideale molto bello ed è in effetti un vantaggio del bitcoin, ma in pratica le persone preferiscono non depositare i propri soldi in casa perché ha i suoi rischi. Pertanto, c’è una tendenza attuale che è quella di dare i bitcoin per essere conservati da qualcuno. Ciò indica chiaramente, nei prossimi anni, che una percentuale molto ampia di bitcoin sarà detenuta dalle banche. Non c’è modo più semplice per acquistare e mantenere le ‘criptovalute’ che farlo nello stesso modo in cui si possono acquisire, ad esempio, delle azioni: nell’istituto finanziario in cui ognuno di solito opera.

D: Cosa deve succedere per raggiungere questo futuro in cui banche ed enti permettono di operare con le criptovalute?

UN: Le banche faticano a fare il passo a causa di tutta la cattiva reputazione che hanno questi asset, è innegabile che ci sia un rischio reputazionale. Tuttavia, c’è domanda. Alcuni mesi fa, Ana Patricia Botín ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che i nostri clienti vogliono criptovalute” e questa frase è molto rappresentativa.

A questo si aggiunge che le entità fanno i loro numeri sulla quantità di denaro che lascia i conti ogni mese e va alle piattaforme di trading di criptovaluta. Un denaro che smettono di guadagnare e, in più, stanno perdendo il business delle commissioni.

D: Sicuramente i dati della Banca di Spagna su questa alta percentuale di spagnoli con valute digitali li incoraggiano a svegliarsi…

UN: Queste cifre per l’implementazione delle valute “crypto” in Spagna sono molto rilevanti. Per alcuni è da spaventare e per altri è qualcosa di cui tenere conto, il che dimostra che questa non è più una cosa pazzesca. Il 12% è una percentuale molto ampia della popolazione, di più se li confrontiamo con i dati degli investimenti tradizionali nelle mani della popolazione spagnola (3%, secondo la National Securities Market Commission).

D: La mancanza di regolamentazione è l’ultima barriera?

UN: Sicuramente c’è la paura. Le cose per le banche non sono chiare e hanno bisogno di regole, ma si parla molto del fatto che le criptovalute non sono regolamentate come se fossero illegali e non è così. Nel conto economico in Spagna c’è una casella -1626- per dichiarare questi investimenti, quindi non è molto illegale. La più grande validazione legale che è stata data dalla pubblica amministrazione alle criptovalute è dire ai contribuenti: mettetele qui in modo che paghino le tasse.