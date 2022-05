Endesa Music Lover, con El Sueño de Morfeo alla Palma

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja iniziata il 19 settembre 2021 a La Palma ha causato numerosi danni alle infrastrutture, agli edifici, ai veicoli, all’agricoltura e all’ambiente. Il saldo dei danni supera gli 800 milioni di euro. 2.988 edifici furono distrutti e 1.219 ettari devastati, 73,8 km di strade furono seppelliti dalla lava, devastato 300 allevamenti agricoli e zootecnici, tra le 6.140 e le 11.500 tonnellate di anidride solforosa (SO2) furono emesse giornalmente in atmosfera e devastato le reti di approvvigionamento idraulico ed elettrico nel suo cammino.

Prensa Ibérica ed Endesa Music Lovers, il nuovo impegno culturale di Endesa, con la collaborazione delle Isole Canarie, si sono unite per creare “The Great Solidarity Challenge”. L’obiettivo era riportare in scena El Sueño de Morfeo in un concerto di solidarietà per la ricostruzione della Palma. E ci sono riusciti.

Attraverso i social molti fan della band hanno utilizzato l’hashtag #MorfeoDespiertaporLaPalma per chiedere al gruppo di tornare. Anche il cantante David Otero, amico di Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez e David Feito, ha aderito alla sfida per chiedere loro di tornare.

Dopo tutto il trambusto causato sui social network, El Sueño de Morfeo ha annunciato che avrebbero recitato di nuovo insieme. Lo faranno attraverso due concerti di solidarietà nelle Asturie e tutti i profitti andranno alla ricostruzione dell’Isla Bonita. Le date dei concerti saranno il 17 giugno presso La Laboral di Gijón e il 18 giugno presso l’Auditorium Principe Felipe di Oviedo.

Non c’è più niente per vedere uno dei nostri gruppi musicali preferiti di nuovo sul palco cantare alcuni dei loro più grandi successi come “Esta soy yo”, “Never return” o “For life”.

L’impegno di Endesa per i coltivatori di palme

Cumbre Vieja ha distrutto 136,5 chilometri di linee elettriche, 1.668 supporti di media e bassa tensione, 25 centri di distribuzione e un centro di distribuzione. La Palma perse con l’eruzione vulcanica il doppio anello elettrico che collegava il nord con il sud. Si stima che la sostituzione della già complessa rete elettrica dell’Isola e la costruzione di nuovi edifici chiave in esercizio energetico comporteranno un investimento di circa 10 milioni di euro. Di fronte a una situazione di tale portata, Endesa ha reagito prontamente a questa catastrofe naturale. L’azienda non ha lesinato sulle risorse umane, materiali o tecnologiche.

L’azienda energetica ha notevolmente rafforzato la forza lavoro sull’isola e ha effettuato un monitoraggio permanente della lava, osservandolo e agendo immediatamente. Per rendere ciò possibile, sono state incorporate telecamere termografiche e sono state installate in tempi record le centrali termiche di Hermosilla e Las Manchas. Entrambi hanno richiesto un investimento elevato e oggi sono ancora operativi in ​​caso di incidenti con Los Guinchos.

Sconti sulla bolletta della luce

In aggiunta alle azioni sopra citate, Endesa ha offerto un aiuto economico per la bolletta dell’energia elettrica che è stata applicata durante l’eruzione e nei mesi successivi. Questi consistevano in una riduzione del 50% del costo per sei mesi ai suoi clienti alla Palma per sostenere le famiglie nella situazione finanziaria che stavano attraversando.