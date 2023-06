En Stradivarius troverai i migliori abiti da cerimonia: ideali per non spendere troppo durante i tuoi eventi.

En Stradivarius troverai i migliori abiti da cerimonia: ideali per non spendere...

Anche se il vestito è sempre stato il capo preferito da indossare come ospite ad un evento, poco a poco l’abito sta guadagnando terreno e Stradivarius ha diversi modelli spettacolari per questa stagione. Abiti a due pezzi che hanno un prezzo fantastico e si adattano a donne di tutte le taglie, età e stili.

I nuovi abiti di Stradivarius

Una delle proposte estive che stanno facendo impazzire nel negozio online. Stradivarius ci propone di abbinare un pantalone elegante bianco con un abito lungo all’uncinetto, sempre bianco. Un look total white all’ultima moda che puoi completare con sandali con tacco e plateau. Un’opzione fantastica se, ad esempio, hai una festa in spiaggia.

Cosa ne pensi di questo altro abito in lino per i mesi caldi? La parte superiore è un top a spalline e la parte inferiore è un pantalone culotte a vita alta. Entrambi i capi stanno incredibilmente bene e, se li abbiniamo a sandali con tacco alto, riusciremo a definire e a slanciare visivamente la silhouette.

Se preferisci un abito più convenzionale ma allo stesso tempo con un tocco moderno, questo è perfetto per te. La parte superiore è una giacca cropped fluida con un design incrociato, che puoi indossare come top o con una camicia o una blusa. La parte inferiore del completo è un pantalone in tessuto fluido che sta molto bene perché non segna le gambe.

Un abito nero è un capo essenziale nel guardaroba di ogni donna e ora hai l’opportunità di averne uno di Stradivarius a un ottimo prezzo. Per un look da sera, abbinalo a una camicia in seta e sandali neri. Sarai la regina della festa!

Tenendo conto che sta per iniziare l’estate, puoi anche scegliere un abito con giacca e pantaloncini corti come questo. Entrambi i capi sono realizzati in lino e offrono molta versatilità. A seconda dell’occasione, puoi abbinarli insieme o separatamente. Con un paio di zeppe e una borsa di rafia avrai un look perfetto per un evento diurno.

Questi sono gli abiti diventati tendenza nel negozio online di Stradivarius in questa stagione. Non vengono più indossati solo con sandali o scarpe con tacco, ma anche con sandali bassi, espadrillas e persino scarpe da ginnastica.

4.3/5 - (3 votes)