Emerge la sottodiagnosi causata dal covid e aumenta le liste di attesa in Catalogna

Dopo il leggero miglioramento registrato lo scorso anno rispetto al 2020 (quando il sistema è stato paralizzato dal impatto della pandemia), il liste di attesa per la sanità pubblica della Catalogna sono tornati peggiorare quest’anno rispetto al 2021. Anche le liste sono peggiorate rispetto ai livelli del 2019, prima del covid-19. Affronta questo problema, una “vecchia conoscenza” del sistema catalano soprattutto dal Ritagli 2010, sarà uno dei principali sfide cui deve rivolgersi il nuovo ‘consulente’ della Salute, Manel Balcells. Fino ad ora, nessuno dei suoi predecessori ha mai completamente ribaltato questo problemi sociali che spinge sempre più i pazienti a mutue private.

In questo momento, è particolarmente sorprendente aumento dei giorni di attesa per le operazioni di neoplasie maligne (cancro): ad agosto 2022, ultimo mese per il quale il Servizio sanitario catalano (CatSalut) dati sulle offerte, il tempo medio di attesa è stato di 21 giorni, a 38% in più rispetto a luglio 2021 (quando la media era di 16 giorni) e 9% in più rispetto a dicembre 2019 (20 giorni). I medici credono che dietro questa realtà ci sia il recupero dell’attività di ospedali, che è già lo stesso di prima della pandemia, ma anche il affioramento di tutto quello che so sottodiagnosticato Y nessun trattamento In tempo.

Salut attribuisce le lunghe liste di attesa a questi oltre due anni di pandemia dal attività di chirurgia globale è aumentato rispetto allo scorso anno. “Anche se attualmente ce ne sono alcuni normale, Fino a febbraio gli ospedali si trovavano in una situazione molto complicata a causa del covid”, sottolineano fonti del dipartimento. Sottolineano che, nei mesi di quest’anno in cui non si sono registrati impatti significativi dal virus, il numero di interventi chirurgici è stato “anziano” che negli stessi mesi del 2019. E sottolineano che lo ‘exconseller’ Josep Maria Argimon ha annunciato che sarebbero stati assegnati 160 milioni di euro al recupero dell’attività interrotta a causa del covid.

Altri interventi chirurgici

I dati di CatSalut mostrano anche come funzionano le liste di attesa chirurgia generale: sono aumentati quest’anno 9% rispetto al 2021 e a 10,29% rispetto al 2019. Un esempio: una persona che deve sottoporsi a a chirurgia cardiaca deve aspettare in media 109 giorni, mentre nel 2021 erano 67 e tre anni fa 92. O chi dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico al tratto digerente Bisognerà attendere in media 188 giorni (nel 2021 erano 171 e nel 2019 154).

Lo stesso vale per gli interventi. cascate, che hanno un tempo medio di attesa di 94 giorni, a 40% in più rispetto al 2021 (quando la media era di 67 giorni) e a 25% in più rispetto al 2019 (la media è stata di 75 giorni). Per uno sostituzione dell’anca, bisogna aspettare 143 giorni, l’11% in più rispetto all’anno scorso (c’erano 129 giorni) e il 64% in più rispetto a tre anni fa (nel 2019 c’erano 87 giorni). E per una protesi ginocchio, bisogna aspettare 161 giorni, un giorno in più rispetto allo scorso anno e il 46% in più rispetto al 2019, quando erano 110 giorni.

Per quanto riguarda l’accesso di test diagnostici (come ecografie, mammografie o colonscopie), è rimasto il numero medio di giorni di attesa praticamente come nel 2021: se l’anno scorso hanno dovuto aspettare in media 107 giorni, quest’anno il paziente deve attendere 106 giorni (0,9% in meno). Tuttavia, questa attesa è un 32,6% in più rispetto al 2019, quando la media era di 80 giorni.

Per prove come ecografia addominale i pazienti devono attendere circa 101 giorni (l’anno scorso erano 83 e nel 2019 95). Il mammografie hanno un tempo medio di attesa di 89 giorni, rispetto agli 86 del 2021 e ai 64 del 2019. tempo medio di attesa migliore del numero di pazienti nell’elenco riflette come il sistema sta rallentando e vincere ritardi.

Ha migliorato l’accesso a consulenze esterne (la visita con medici specialisti). L’attesa quest’anno è del 3,1% in meno rispetto al 2021 e del 3,9% in meno rispetto al 2019. L’anno prima della pandemia si doveva aspettare in media 100 giorni, nel 2021 erano 99 e quest’anno il 96. previsto è notevolmente migliorato in specialità come allergologia (ora bisogna aspettare circa 85 giorni, rispetto ai 123 del 2019 o ai 91 del 2021) u oftalmologia (86 giorni quest’anno e il precedente rispetto ai 101 del 2019), ma è peggiorato in altri come cardiologia (ora bisogna aspettare 90 giorni, contro i 63 del 2019 e gli 82 dello scorso anno) oppure ginecologia (73 giorni contro i 71 degli anni precedenti).

nessun piano di emergenza

“Questo aumento generale delle liste di attesa è dovuto, in parte, a tutta l’attività si sta riprendendo. Sta emergendo anche tutto ciò che era sottodiagnosticato e non curato con il covid-19. Ma le liste di attesa sono a problema cronico de Catalunya”, afferma il segretario generale del sindacato Metges de Catalunya (MC), Saverio Leonart, chi si lamenta che Salut manchi di a “piano di emergenza”.

mc non ce l’ho “dati oggettivi” sul numero di diagnosi insufficienti. “In una diagnosi di cancro, quanto possiamo attribuire all’effetto della pandemia o di un’altra situazione straordinaria? Ma stiamo vedendo casi che avrebbero dovuto essere diagnosticati prima”, dice Leonardo. Inoltre, sono presenti le patologie che i medici visitano situazioni più acute. E il pazienti cronici, “più incontrollato”.

La cosa preoccupante, dice Lleonart, è che il percentuale di “iceberg” di diagnosi insufficienti è emersa. “Non sappiamo quale parte è sommersa: questo è l’ignoto. È molto difficile dire cosa ci resta da recuperare”, avverte.

Hanno la stessa sensazione centri di assistenza primaria (CAP). I medici di base sono quelli che di solito fanno riferimento agli specialisti degli ospedali e spesso si trovano con liste lunghe. “C’è stato un aumento delle liste in termini generali, ma non è qualcosa di omogeneo e dipende dal territorio. Lo vediamo soprattutto nei rinvii a specialisti E nel prove”, i valori Jordi Mestres, vocale del Società catalana di medicina familiare e comunitaria (Camfic). Nello specifico, Mestres evidenzia notevoli ritardi nell’accesso al ecografia, risonanza magnetica e alcune TC che sono richiesti “con carattere ordinario”, poiché “ciò che è preferibile e urgente ha sempre la priorità”, chiarisce.

Questo medico attribuisce l’attesa anche al fatto che in Catalogna c’è stato pensionamenti che non poteva essere coperto. “Ci sono posti che trasportano mesi senza uno specialista in particolare. Questo genera aumenti di attesa ed è difficile recuperare”. Il membro della Camfic ricorda che nel prossimi 10 anni ci sarà in Catalogna a “pensionamento importante” di professionisti. Il problema delle liste d’attesa, secondo lui, è a “vecchia conoscenza” della Catalogna ed è per questo che chiede di “progettare”.