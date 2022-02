“Elxokas” supera Ibai Llanos come streamer con il maggior numero di iscritti su Twitch

Joaquin Dominguez, meglio conosciuto come “Elxokas”, è diventato il creatore di contenuti spagnolo con gli abbonati più attivi su Twitchcon un totale di 46.516, secondo il portale ‘Twitch Tracker’, incaricato dell’analisi statistica di questa piattaforma di video live di Amazon.

‘Elxocas’ più di 1.500 iscritti a Ibai Llanos, che con 44.993 occupa la seconda posizione di una lista completata da altri ‘streamer’ di spicco del panorama nazionale come ‘Auronplay’ (38.005), ‘IlloJuan’ (26.472), ‘JuanSGuarnizo’ (24.890), ‘ElRubius’ ( 21.397), ‘TheGrefg’ (15.518), ‘AlexElCapo’ (14.205), ‘ElMariana’ (13.440) e ‘FolagorLives’ (11.447).

In tutto il mondo il creatore di contenuti galiziano -ed ex lavoratore come editore del Real Madrid- è al sesto posto una certa distanza dal brasiliano ‘Casimito’, che oggi conta 117.960 abbonati attivi.

Una delle chiavi di questo grande successo di ‘Elxokas’ è dovuta al ricreazione sul suo canale del popolare ‘il gioco del calamaro‘ attraverso il videogioco ‘Minecraft’ e che lui stesso ha perso nel gran finale contro ‘OllieGamerZ’ in un evento che ha riunito più di 1,2 milioni di persone guardandolo dal vivo, il terzo picco di spettatori più alto nella storia di Twitch.

Inoltre, durante il mese di gennaio il suo canale è stato il secondo più visto al mondo, con un totale di 14 milioni di ore di visualizzazione accumulate, dietro solo al canadese Félix Lengyel ‘xQc’.