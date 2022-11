Elon Musk tratta con Stephen King su Twitter per il pagamento degli account verificati

Il capo di Tesla Inc, Elon Musk, si è scontrato sui social media con il romanziere Stephen King per il suo piano di iniziare ad addebitare il servizio di account verificato, noto come Twitter Blue.

Musk, che gestisce anche la società missilistica SpaceX, la startup di chip cerebrali Neuralink e la startup di tunneling The Boring Company, la scorsa settimana ha licenziato l’ex boss di Twitter Parag Agrawal e altri alti funzionari dell’azienda, proponendo revisioni al processo di verifica dell’utente della piattaforma, che è stato gratuito. fino ad ora.

In risposta a un tweet dell’autore Stephen King secondo cui non sarebbe stato disposto a pagare $ 20 al mese per mantenere il badge verificato su Twitter, Musk ha risposto: “Che ne dici di $ 8?”

Il miliardario ha affermato che l’introduzione di un prezzo era l’unico modo per sconfiggere troll e bot sulla piattaforma e che Twitter non poteva fare affidamento interamente sugli inserzionisti per pagare i suoi conti.

Elon Musk sta contrattando sul prezzo dei Verified con Stephen King? Sì, c’è Elon Musk che sta negoziando il prezzo dei Verified con Stephen King. pic.twitter.com/tZq9oF6Vhm – Carmen Pacheco (@carmen_pacheco) 1 novembre 2022

Musk aveva precedentemente cambiato la sua biografia su Twitter in “Chief Twit” in allusione al suo piano. Twitter lunedì ha rifiutato di commentare per quanto tempo Musk potrebbe rimanere CEO o nominare qualcun altro.

“Le seguenti persone, che erano amministratori di Twitter prima che la fusione entrasse in vigore, non sono più amministratori di Twitter: Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei – Fei Li e Mimi Alemayehou”, ha detto Musk alla presentazione.

Poco dopo, Musk ha twittato che la decisione di sciogliere il consiglio “è solo temporanea”, senza elaborare.

In risposta a una domanda twittata su quale fosse “la cosa più difficile su Twitter”, Musk ha twittato domenica che “sembra che ci siano 10 persone che ‘guidano’ per ogni persona che codifica”.