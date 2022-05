Elon Musk raccoglie 7.000 milioni per acquistare Twitter e sarà il suo CEO temporaneo

Nuovo capitolo in una delle storie dell’anno. Secondo le informazioni di vari media statunitensi, Elon Muschioamministratore delegato di Teslaavrebbe raggiunto circa 7 miliardi di dollari in impegni di capitale per completare l’acquisizione del social network Twitter per un valore di 44.000 milioni di dollari.

Secondo le informazioni della “CNBC”, Musk dovrebbe agire come CEO temporaneo dal social network blue bird a pochi mesi dal completamento dell’acquisto.

Questo mezzo indica che tra gli investitori che sosterrebbero Musk ci sono Larry Ellisonco-fondatore di Oracoloche sarebbe disposto a investire 1.000 milioni di dollari; Gestione delle risorse a nido d’apein cui ha già investito SpaceX, la compagnia spaziale di Musk; o il fondatore ed ex CEO di Twitter, Jack Dorseyche sosterrebbe l’acquisto da parte dell’uomo più ricco del mondo e discuterebbe la possibilità di conferire azioni “immediatamente o prima della chiusura della fusione”.

Da parte sua, il “Wall Street Journal” assicura che il maggior contributo verrebbe dal principe saudita Al-Waleed bin Talal, che sborserebbe quasi 1.900 milioni. Questo mezzo indica che il denaro ottenuto ridurrebbe della metà l’importo di cui Musk ha bisogno per richiedere un prestito contro la sua partecipazione a Tesla, così come il saldo di cassa di cui ha bisogno per mettere personalmente circa 20.000 milioni di dollari.

D’altra parte, ‘Reuters’ ha raccolto nei giorni scorsi una conversazione dell’ancora CEO di Twitter, Parag Grawal, con i dipendenti del social network, in cui ha assicurato che “una volta chiuso l’accordo, non sappiamo quale direzione prenderà la piattaforma”. Le dichiarazioni sono arrivate quando gli è stato chiesto un possibile ritorno di Donald Trump al social network dopo essere stato sospeso definitivamente nel 2021. Allo stesso modo, “Reuters” riferisce che Agrawal, che ha sostituito Dorsey alla guida di Twitter il 29 novembre, deve ricevere 42 milioni di risarcimento se viene sollevato dalla sua posizione entro dodici mesi. .

Dopo aver appreso queste informazioni, le azioni Twitter rimbalzano sopra il 3% a Wall Street, mentre Tesla registra un taglio di oltre il 4%.